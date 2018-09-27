AİHM'den son dakika terörist başı Abdullah Öcalan kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bebek katili eli kanlı terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi’nde kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı yönündeki başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

AİHM'den yapılan açıklamada, avukatları tarafından 2010 yılında yapılan başvuruda, İmralı Cezaevi'nde 2008 yılındaki koğuş araması sırasında terör örgütü elebaşına gardiyanlar tarafından kötü muamele ve işkence uygulandığı iddialarının ele alındığı ve iddiaların temelsiz bulunarak başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi. Açıklamada, kötü muamele iddialarıyla ilgili delil bulunmadığı, Öcalan'ın cezaevinde arama yapılan gün ve daha sonraki günlerde doktor kontrolünden geçirildiği, herhangi bir fiziki ve psikolojik soruna rastlanmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Öcalan'ın kendisinin de doktorlara bir şikayette bulunmadığı, iddialara dair bir hukuki girişimin de söz konusu olmadığı bildirildi.