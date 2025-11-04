AİHM Türkiye’nin Demirtaş itirazını reddetti

Türkiye’nin dört bir yanında DEAŞ’ın Kobani’yi işgal etmesi bahane edilerek HDP yöneticilerinin çağrısıyla yapılan terör olayları ve fakirlere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 37 kişinin katledilmesi nedeniyle tutuklu Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM 2. Dairesi tarafından 8 Temmuz’da verilen hak ihlali kararına Türkiye 8 Ekim’de AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulundu. İtiraz süresinin son gününde yapılan Türkiye’nin bu itirazı yine AİHM tarafından reddedildi.

Kararla birlikte DEM Parti’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ARKADAŞLARIMIZI BIRAKIN!

Açıklamada "AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında bugün bir karar daha verdi! AİHM, Demirtaş'ın Kobani davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, AİHM'in bu kararına 8 Ekim’de itiraz etmişti. AİHM’in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı reddedildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM’in 8 Temmuz 2025 tarihli kesinleşen kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır."