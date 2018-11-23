AİHM terörün cesaret hapı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararı toplumda infiale neden olurken, hukukçulardan da karara tepki üstüne tepki geldi.

Demirtaş siyasi değil terör figürüdür

50 kişinin can verdiği Kobani olaylarının kışkırtıcısı olan, terör örgütü elebaşıyla ilgili “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” diyen HDP’li provokatör Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi yönünde karara imza atan AİHM’e tepki yağdı. Hukukçular, terör örgütü mensupları için ayrımcı tavır sergileyen AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği kararın terör yapılanmalarını cesaretlendireceğini söyledi.

Dünya Düşünce Derneği Genel Sekreteri Av. Şamil Şenalp, Demirtaş’ın siyasi değil terör figürü olduğu ifade ederek, “Bu karar hukuki olmaktan öte Türkiye’yi zor durumda bırakmaya dönük, terör sevicilerini okşarcasına verilmiş siyasi bir karardır” dedi.

Şenalp, “AİHM kararında 6-7 Ekim olaylarında Demirtaş’ın toplumda sebep olduğu infialin büyüklüğü, ölen canlar, şehit olan polis memurlarının durumlarıyla ilgili işlediği suçun ağırlığıyla ilgili maalesef hiçbir değerlendirmeye gidilmemiştir. Hukuktaki temel prensip ana dosya üzerinden verilir. Ana dosyayı görmeden sadece ‘yargılama uzadı’ şeklinde bir beyan yorumdan ibarettir” diye konuştu.

AİHM, Dilipak kararını neden 10 yılda verdi?

AİHM kararında Demirtaş’ın yargılamasının uzun sürmesine vurgu yapılmasının ilginç olduğuna değinen Şenalp, “Başta AİHM’in kendisi hızlı yargılama yapabilen bir kurum değilken Türkiye’ye ‘yargılamayı uzattın’ deme hakkı yoktur. Kararın uzama sürecine vurgu yapıp Sayın Tayyip Erdoğan’ın şiir okuduğu için hapsedildiği dava ile ilgili neden 4 yılda karar veremedi AİHM? Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın evinin haczedildiği davada 10 yılda anca karar açıklayabilen kuruluş AİHM değil miydi?” ifadelerini kullandı.

AİHM’e sert bir tepki de Demokrat Hukukçular Derneği’nden geldi. Demokrat Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Av. Ömer Faruk Uysal, AİHM’in çifte standardının eskiden beri süregeldiğini, AİHM’in kararlarının Avrupa ülkelerinin siyasetleriyle aynı yönde çıktığını belirtti. Uysal, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi objektif, adil, hakkaniyete dayanan bir karar vermemiştir. AİHM’in çifte standardı eskiden beri geliyor. PKK, DHKP-C dahil sol terör örgütlerinin aleni yapılanmalarına büyük bir hoşgörü hatta destek halindedirler. Bütün Avrupa siyasetinde gördüğümüz tavır AİHM nezdinde de sürdürülüyor. Söz konusu Türkiye, Türkler, Müslümanlar, dindarlar olduğunda ise onlara karşı olumsuz tavır sergileniyor, çifte standart uygulanıyor. Bunu da açıkça yapıyor AİHM” dedi.

Mısır’daki hukuksuzluğa vurgu yapan Uysal, şöyle konuştu: “Yüzde 52’lik halk oyuyla Cumhurbaşkanı olmuş Mısır Cumhurbaşkanı Mursi kanlı bir darbeyle indirilerek cezaevine atılmasına rağmen Avrupa darbecileri destekledi. Avrupa siyaseti neyse AİHM’in kararları da büyük ölçüde o yönde çıkıyor.”