  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’den satın alacak! Gökbey'de yeni anlaşma tamam Şimşek, rakamları paylaştı! Türkiye sanayisi dünya devleriyle yarışıyor İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz? Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da… Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı Bakan Güler ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasında İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi! Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi Türkiye’yi bölgesel güç yapmak istiyor! Siyonistlerin Başkan Erdoğan korkusu
Ekonomi Aidatlar cep yakıyor: Lüks sitelerde 70 bin liraya dayandı
Ekonomi

Aidatlar cep yakıyor: Lüks sitelerde 70 bin liraya dayandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aidatlar cep yakıyor: Lüks sitelerde 70 bin liraya dayandı

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hızla yükselen site aidatları, lüks semtlerde 70 bin liraya kadar çıkarak ev sahipleri ve kiracıların bütçesini zorluyor.

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki aidat fiyatları ev sahiplerini ve kiracılarını zorluyor. Aidat ücretleriyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre İstanbul genelinde kira bedeli ortalama 36 bin olarak belirlenirken lüks sitelerdeki aidat tutarları 70 bin liraya kadar yükseldi.

BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ VE SARIYER İLK SIRALARDA

Araştırmaya göre, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer, lüks rezidansların ve prestijli konut projelerinin yoğunlaştığı ilçeler arasında yer alırken, bu bölgelerde site aidatları genellikle 15 bin TL seviyesinden başlayarak yukarı yönlü artış gösteriyor.

Üsküdar ve Beykoz’da ise özellikle villa tipi site yerleşimlerinin yaygın olması nedeniyle aidat tutarları daha yüksek seviyelere çıkabiliyor ve kısa sürede ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz gibi villa sitelerinin ağırlıkta olduğu bölgelerde ise aidatlar genellikle 23 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Villa sayısının sınırlı olduğu butik sitelerde, ortak giderler daha az haneye bölündüğü için aidatlar ortalamanın çok üzerine çıkarak 70 bin liraya ulaşıyor.

Kadıköy’ün en gözde bölgelerinden Bağdat Caddesi ve çevresindeki rezidans projelerinde aylık aidatların çoğunlukla 15 bin TL ile 20 bin TL bandında değiştiği görülüyor.

Aidatlara zamda yeni dönem: Site sakinleri onaylamazsa artış yok
Aidatlara zamda yeni dönem: Site sakinleri onaylamazsa artış yok

Gündem

Aidatlara zamda yeni dönem: Site sakinleri onaylamazsa artış yok

Bakan Kurum sinyali verdi! Fahiş aidata son nokta
Bakan Kurum sinyali verdi! Fahiş aidata son nokta

Gündem

Bakan Kurum sinyali verdi! Fahiş aidata son nokta

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23