Aidatlar cep yakıyor: Lüks sitelerde 70 bin liraya dayandı

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki aidat fiyatları ev sahiplerini ve kiracılarını zorluyor. Aidat ücretleriyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre İstanbul genelinde kira bedeli ortalama 36 bin olarak belirlenirken lüks sitelerdeki aidat tutarları 70 bin liraya kadar yükseldi.

BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ VE SARIYER İLK SIRALARDA

Araştırmaya göre, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer, lüks rezidansların ve prestijli konut projelerinin yoğunlaştığı ilçeler arasında yer alırken, bu bölgelerde site aidatları genellikle 15 bin TL seviyesinden başlayarak yukarı yönlü artış gösteriyor.

Üsküdar ve Beykoz’da ise özellikle villa tipi site yerleşimlerinin yaygın olması nedeniyle aidat tutarları daha yüksek seviyelere çıkabiliyor ve kısa sürede ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz gibi villa sitelerinin ağırlıkta olduğu bölgelerde ise aidatlar genellikle 23 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Villa sayısının sınırlı olduğu butik sitelerde, ortak giderler daha az haneye bölündüğü için aidatlar ortalamanın çok üzerine çıkarak 70 bin liraya ulaşıyor.

Kadıköy’ün en gözde bölgelerinden Bağdat Caddesi ve çevresindeki rezidans projelerinde aylık aidatların çoğunlukla 15 bin TL ile 20 bin TL bandında değiştiği görülüyor.