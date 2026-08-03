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Yerel Aidat tartışmasında bıçaklanan apartman yöneticisi hayatını kaybetti
Yerel

Aidat tartışmasında bıçaklanan apartman yöneticisi hayatını kaybetti

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Aidat tartışmasında bıçaklanan apartman yöneticisi hayatını kaybetti

Konya’da birikmiş aidat borcunu istemek için kiracının evine giden apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, çıkan tartışmada karnından bıçaklandı. Hastanede yaşamını yitiren Şimşek’in ardından gözaltına alınan Ali İhsan Büyükeken tutuklandı.

Konya’nın Meram ilçesinde aidat borcu yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanan apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

 

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek (43), kiracı Ali İhsan Büyükeken’in (40)evine giderek iddiaya göre birikmiş aidat borcunu istedi. Büyükeken de borç miktarının fazla olduğunu belirtip itiraz etti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali İhsan Büyükeken, mutfaktan aldığı bıçakla Şimşek'i karnında yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan Şimşek, yere yığıldı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şimşek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Büyükeken, suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

 

Sağlık durumu ağır olan Ramazan Şimşek, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimşek'in bugün Konya’da toprağa verilmesi bekleniyor. Diğer yandan Ali İhsan Büyükeken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Aidat borcu tartışması kanlı bitti! Apartman yöneticisi karnından bıçaklandı

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