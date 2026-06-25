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Eğitim AİÇÜ, Bölgesel Üniversiteler Arasında Yayın Artışında Üst Sıralarda Yer Aldı
Eğitim

AİÇÜ, Bölgesel Üniversiteler Arasında Yayın Artışında Üst Sıralarda Yer Aldı

Yeniakit Publisher
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AİÇÜ, Bölgesel Üniversiteler Arasında Yayın Artışında Üst Sıralarda Yer Aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerindeki istikrarlı yükselişini sürdürerek bölge üniversiteleri arasında dikkat çekici bir başarıya imza attı.

2024 yılında 268 olan bilimsel yayın sayısını 2025 yılında 403’e çıkaran Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, yayın sayısında 135 adetlik artış ve %50,37’lik büyüme oranı ile bölgedeki üniversiteler arasında en yüksek artış gösteren kurumlar arasında yer aldı.

Akademik üretkenliğin her geçen yıl arttığını gösteren veriler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin araştırma odaklı gelişim stratejisinin somut sonuçlarını ortaya koydu. 597 akademisyenin görev yaptığı AİÇÜ’de akademisyen başına düşen yayın sayısı da yükseliş trendini sürdürdü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, bilimsel üretimi artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

 

"Üniversitemizin bilimsel yayın performansında elde ettiği bu önemli artış, akademik kadromuzun özverili çalışmalarının ve araştırma kültürünü güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızın bir sonucudur. Bilimsel üretkenliği teşvik eden uygulamalarımızla ulusal ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma ve yayın performansını güçlendirerek bölgesel kalkınmaya ve bilim dünyasına katkı sunmayı sürdürüyor.

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