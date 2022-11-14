Ahundzade'den 'Şeriat hukuku' fermanı!

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin lideri Mevlevi Hibetullah Ahundzade, had ve kısas cezalarına dair bir açıklama yaptı.

İslam Emirliği yönetiminin Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamaya göre, Ahundzade'nin mesajı, Afgan hakimlerle yaptığı bir görüşme sırasında ilan edildi.

Ahundzade, hakimlere verdiği mesajda "hırsızların, adam kaçıranların ve fitne çıkaranların dosyalarının dikkatlice incelenmesi gerektiğini" söyledi.

İslam Emirliği yönetimi lideri Ahundzade, hakimlere "kanuni şartların oluştuğu durumlarda had ve kısas cezalarını vermekle yükümlü olduklarını" belirterek bu konuda emir niteliğinde bir hatırlatmada bulundu.

Afganistan genelinde tatbik edilecek

Öte yandan İslam Emirliği Başbakanlık Sözcüsü Yusuf Ahmedi de medyaya yaptığı açıklamada, Ahundzade'nın fermanının ülke genelinde tatbik edileceğini bildirdi.

Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin tesis edilmesiyle ülkede İslam şeriatı hukuku tatbik edilmeye başlanmıştı. Ancak had ve kısas cezalarının tatbiki konusunda yönetimin kademeli bir yaklaşım sergilediği ifade ediliyordu. "Olağan dışı şartlar sebebiyle bu cezaların uygulanması konusunda şartların tam olarak yerine gelmesine hazırlanıldığı" ifade ediliyordu.

Kaynak: Mepa News