Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda her geçen gün örgütün kirli yüzü ortaya çıkıyor. Adnan Oktar’la birlikte birçok kedicik tutuklanırken, ünlü oyuncu Ahu Tuğba ile Adnan Oktar’la çektiği fotoğraf ortaya çıkınca Ahu Tuğba da mı kedicik? Soruları sorulmaya başlandı. Ahu Tuğba Adnan Oktar’ın kediciği mi sorusuna son dakika cevap verdi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda ortaya çıkan bilgiler insanın kanını donduran cinste. Adnan Oktar suç örgütü aynen FETÖ gibi şantaj, kumpas, devlet içine sızma, adam harcama, cinsel istismar gibi karanlık işlerin tam da göbeğinde olduğu ortaya çıkıyor. Adnan Oktar’la birlikte kamuoyunda kedicikler olarak bilinen kadınların da aralarında olduğu birçok kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü oyuncu Ahu Tuba’nın geçmişte Adnan Oktar’la çekinmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğraf sonrası Ahu Tuğba kedicik mi soruları sorulmaya başlanmıştı ki Ahu Tuğba Adnan Oktar’la aynı karede nasıl buluştuğuna ilişkin açıklama geldi. İşte Ahu Tuğba’nın Adnan Oktar’la çekindiği o fotoğrafa dair açıklaması: Ahu Tuğba, fotoğrafın gazeteci Savaş Kalafat tarafından çekildiğini söyledi. Tuğba, o gün yaşananları Akay'a şöyle anlattı:

"Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet gazetesine çağırdı. 'Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var' dediler. Sana, 'Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel' deseler gitmez misin? Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, 'Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir' dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, 'Hoca yanda' dedi. Bende, 'Ne hocası' dedim. 'Başörtünü tak, yan odaya geç' dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum."

AHU TUBA KEDİCİK Mİ?

Ahu Tuba kendisinin kedicik olmadığını söyleyerek "Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim. Savaş Kalafat Anjelik'e, 'Annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan' demiş. Onur'cum, sen beni iyi tanıyorsun, benim kimsenin himayesine girmeyeceğimi biliyorsun. Maksim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan Bülent Ersoy'a tokat attı, Zeki Müren dayağını bile yedi ama ben sahneye aslanla, atla, motorla, hatta ayıyla bile çıktım bana bir tokat bile atamadı."