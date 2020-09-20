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İSLAM Ahtapot yemek helal mi?
İSLAM

Ahtapot yemek helal mi?

Deniz ürünleri yemek helal mi? | Deniz ürünleri tüketmek isteyenler ahtapot, ıstakoz, istiridye, midye gibi ürünleri yemenin helal mi haram mı olduğunu merak ediyor. Peki, ahtapot yemek günah mı? | Deniz ürünleri tüketmek günah mı? | Ahtapot yenir mi? | Ahtapot yemek dinen uygun mu? | Ahtopot yenir mi diyanet…

Yeniakit Publisher
2020-09-20 23:31:00 -
Ahtapot yemek helal mi?

Deniz ürünleri yemek günah mı? 1 Eylül’de av yasağı sona erdi ve tezgahlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Uzmanlar sağlıklı bir bağışıklık sistemi için haftada iki gün balık tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu dönemde haliyle tezgahlarda ahtapot, ıstakoz, yengeç gibi deniz ürünlerinin de sayısı arttı. Peki, ahtapot yemek günah mı?

Ahtapot yemek helal mi?

Pek çok kişi ahtapot yemenin haram olup olmadığını araştırıyor. Deniz ürünü tüketecek olanların akılları sık sık karışıyor. Balık dışındaki deniz canlılarının yenilip yenilmeyeceği merak ediliyor. Bu sebeple birçok kişi internette Diyanet’in bu konuda yaptığı açıklamayı araştırıyor. Kur’an-ı Kerim’de deniz canlıların yenmesinin helal olduğu yer alır. Ancak bu konuda mezheplerin yorumu farklıdır.

Hz. Peygamber de (s.a.s.), “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, Kur’an-ı Kerim’de belirtiler deniz hayvanları ifadesiyle balıkların belirtildiği –ni kabul eder. Bu sebeple Hanefi mezhebine göre balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsenir.

Şafii mezhebinde ise deniz hayvanları için bir ayrım yapılmıştır. Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa yenmesi helaldir. Ancak Şafii mezhebine göre; deniz ayvanı olmasına rağmen karada da yaşayan kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir.

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