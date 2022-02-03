Ahsen Eroğlu kimdir, nereli kaç yaşında? Ahsen Eroğlu hayatı, biyografisi!

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Ahsen Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır. Ailesi Bulgaristan göçmeni kökenlidir. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır. 2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, 2020'den 2021'e kadar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi canlandırmıştır. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü aldı.

Ahsen Eroğlu hangi dizilerde oynadı?

Bir Modern Habil Kabil Hikayesi

Anne

Kızlarım İçin

İstanbullu Gelin

Kuzgun

Ahsen Eroğlu hangi fimlerde oynadı?

Titanyum

Zomerbroeders

Aylin

Sardunya