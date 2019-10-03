Ahşap temizleme! Doğal ahşap cilaları nasıl yapılır? Mobilyalarımı nasıl parlatırım?
Sevgili ahşap severler ahşap mobilyalarınızın yanlış temizlik yaptığınız içinzamanla üzerilerindeki cilaları soyulur ve mat bir görünüm alırlar.03 Ekim 2019 Perşembe 22:58
Hepimiz parkelerimizin ahşap mobilyalarımızın şık ve gözalıcı görünmesini isteriz.
Birkaç temel yöntemle ahşaba zarar vermeden
üzerindeki lekelerden kurtulabilir, zamanla aşınmış mobilyalarınızı kolaylıkla
yenileyebilirsiniz.
Temizleyici ya da cilalara para vermenize gerek kalmadan, sizlerde
evinizde kolaylıkla üretebileceğiniz cilanızla ahşaplarınızı şımartmaya ne dersiniz
Hem sağlık açısından hemde mobilyalarınız uzun ömürlü olması açısından sizlerde yazımızı okuyarak doğal yollarla kendi cilanızı yapabilirsiniz.
Zeytinyağı ve limon;
1 ½ zeytinyağı
1 su bardağı limon suyu VEYA birkaç damla limon esansiyel yağı
2 temiz bez
Bal mumu;
Rendelenmiş balmumu (1/2 fincan) veya balmumu pastilleri
1 ½ su bardağı zeytinyağı
Esansiyel yağı (isteğe bağlı)
Hindistan cevizi yağı;
Bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağı
Temiz yumuşak bir bez
İyi günler
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