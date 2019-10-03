Ahşap temizleme! Doğal ahşap cilaları nasıl yapılır? Mobilyalarımı nasıl parlatırım? Sevgili ahşap severler ahşap mobilyalarınızın yanlış temizlik yaptığınız içinzamanla üzerilerindeki cilaları soyulur ve mat bir görünüm alırlar.

Hepimiz parkelerimizin ahşap mobilyalarımızın şık ve gözalıcı görünmesini isteriz. Birkaç temel yöntemle ahşaba zarar vermeden

üzerindeki lekelerden kurtulabilir, zamanla aşınmış mobilyalarınızı kolaylıkla

yenileyebilirsiniz. Temizleyici ya da cilalara para vermenize gerek kalmadan, sizlerde

evinizde kolaylıkla üretebileceğiniz cilanızla ahşaplarınızı şımartmaya ne dersiniz Hem sağlık açısından hemde mobilyalarınız uzun ömürlü olması açısından sizlerde yazımızı okuyarak doğal yollarla kendi cilanızı yapabilirsiniz. Zeytinyağı ve limon;

1 ½ zeytinyağı

1 su bardağı limon suyu VEYA birkaç damla limon esansiyel yağı

2 temiz bez Bal mumu;

Rendelenmiş balmumu (1/2 fincan) veya balmumu pastilleri

1 ½ su bardağı zeytinyağı

Esansiyel yağı (isteğe bağlı) Hindistan cevizi yağı; Bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

Temiz yumuşak bir bez İyi günler

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