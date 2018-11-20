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Ahşap oyuncak sağlıklı

Ahşap oyuncak çocuk sağlığı için en doğrusudur. İstenirse doğrudan doğruya hiç cila atmadan kullanılabilir.

20 Kasım 2018 Salı 20:25
Ahşap oyuncak sağlıklı

Üzerinde bakteri üremesi çok güçtür, bunun için dezenfekte gerektirmez ve dezenfekte edilirken kullanılan zararlı maddelerin oyuncağın yapısına zarar vermesi da böylelikle önlenmiş olur. Yine de çocuğun el kirlerinden oluşabilecek bakteriler, elma sirkeli su püskürtülerek kolayca temizlenir. Tıpkı kesme tahtalarınızı bakterilerden korumak için yaptığınız gibi..

Ahşaba dokunmak, onunla oynamak çocuktaki vücut elektriğini alır.

Ahşap oyuncaklar nesilden nesile geçen ürünlerdir, dededen toruna geçen bu ürünler her zaman, eskiyeni de daha değerlidir.

Tamamen geri dönüşümlüdür. Ayrıca marangoz artıklarından, kereste, odun artıklarından da ahşap oyuncak yapmak mümkündür..

Ahşap oyuncak aynı zamanda evde çocuğunuzun odasına koyabileceğiniz, işyerinde masanızın üzerinde kullanabileceğiniz nesnelerdir, görünümü güzel adeta bir tür sanat eserleridir.

Ahşap oyuncak dayanıklıdır, bozulmaz, kırıldığında yapıştırmanız, rengini değiştirmeniz mümkündür.

Ahşap oyuncak veya küçük ahşap aksesuarlar sadece oyuncak ve eğitim aracı olarak değil aynı zamanda terapi için kullanılabilir.

Ahşap oyun araçları birçok yaş grubuna hitap eder. Mesela kaba saba gibi görünen bir araba ile 3 yaşında bir çocuk oynarken aynı zamanda ergen bir çocuk da onunla oynayabilir.

Ahşap oyun araçları nesiller, kültürler arasındaki kaynaşmayı da sağlar.

Mesela çocuğun dedesinin yapmış veya oynamış olduğu topacın çocuk için özel bir değeri vardır. Neden siz de çocuğunuzun çocuğuna kalacak bir size özel tahta oyuncak yapmıyasanız ki?.

Ahşap oyuncak üretilmesi için mutlaka yüksek teknolojiler kullanılması gerekmez. El yapımı, yontma ürünler özellikle değerlidir.

Meraklı hanımlar kendi zevklerine göre desenler çizip boyaması için ahşap tepsiler, kutular vs. alıyorlar. Siz de çocuğunuza verniksiz, ham ahşap oyuncaklar alabilirsiniz. Beraberinde alacağınız "akrilik boya" su bazlı olduğu için onun keyifle saatlerce uğraşacağı bir boyama çabasına dönüşecektir.

Aynı anda çocuk hem renk bilgisini, zevkini hem de hayal dünyasını geliştirecektir.

Siz siz olun, her ne garantisi olursa olsun, plastik oyuncakları çocuğunuza almayın. Onlardaki temel yapı olan plastiğin zaten yapay ve tehlike arz eden ürün olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:25
  1. ahşap oyuncak
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