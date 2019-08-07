Ahşap evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Çal ilçesi, Bahadınlar Mahallesi doğu mevkisinde Hasan Akça isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde çıktı. 2 katlı ahşap evi saran alevler içeride mahsur kalan Hasan ve Naciye Akça çiftine korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan Akça çiftini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

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