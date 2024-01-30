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Yerel Ahşap ev kullanılmaz hale geldi
Yerel

Ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-30 07:52:00 -

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 3 katlı ahşap bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Devrek ilçesi Yeni Mahalle Çay Sokak’ta meydana geldi. Üç katlı ahşap bir binada nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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