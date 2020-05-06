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Ahmet Yesevi Üniversitesinden selden etkilenen Türkistan köylerine yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:59:40 -
Ahmet Yesevi Üniversitesinden selden etkilenen Türkistan köylerine yardım

ANKARA (AA) - Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan'ın Maktaaral bölgesinde selden zarar gören 5 köye insani yardım gönderdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta Özbekistan-Kazakistan sınırına yakın Seyhun Nehri üzerindeki Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucu Maktaaral'da 5 köy sular altında kaldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, selden etkilenen bölge halkına 10 tondan fazla gıda ve temizlik ürünü yardımı yaptı.

Dağıtıma üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve rektör vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar da katıldı.

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