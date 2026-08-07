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Gündem Ahmet Yesevi Üniversitesi’den Türk dünyasına büyük katkı: Tam 7 ciltlik Kazakça-Türkçe sözlük hazırlandı
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Ahmet Yesevi Üniversitesi’den Türk dünyasına büyük katkı: Tam 7 ciltlik Kazakça-Türkçe sözlük hazırlandı

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Ahmet Yesevi Üniversitesi’den Türk dünyasına büyük katkı: Tam 7 ciltlik Kazakça-Türkçe sözlük hazırlandı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesince 7 ciltten oluşan açıklamalı ve örnekli Kazakça-Türkçe sözlük hazırlandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının söz varlığını ortaya koymak ve karşılaştırmalı dil çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan sözlük, 4 yıl süren çalışmalar sonucunda derlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının söz varlığını ortaya koymak ve karşılaştırmalı dil çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan sözlük, 4 yıl süren çalışmalar sonucunda derlendi.

Kapsamı, içeriği ve bilimsel altyapısıyla Türkoloji alanındaki en önemli sözlük çalışmalarından biri olarak değerlendirilen Kazakça-Türkçe sözlüğün hazırlanma sürecinde yaklaşık 1500 Kazakça edebi eser temin edilerek 787'si işlendi ve yaklaşık 30 milyon kelimelik derleme oluşturuldu.

Sözlük maddelerinin belirlenmesinde "Qazaq Sözdigi" esas alındı, derlem verileriyle desteklenen çalışma sonucunda sözlükteki madde başı sayısı 155 bin, anlam sayısı ise 190 binin üzerine çıkarıldı.

Uluslararası Türk Akademisi tarafından ilan edilen 34 harfli Ortak Türk Alfabesi temel alınarak hazırlanan eserde, madde başlarının Kiril harfli karşılıklarına da yer verilerek Kazakistan'ın Latin alfabesine geçiş sürecine katkı sağlandı.

Geleneksel ve modern Kazak edebiyatından seçilen örnekler ve ayrıntılı açıklamalarla zenginleştirilen eser ile geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında kültürel köprü kurulması amaçlanıyor.

Türkistan coğrafyasının binlerce yıllık sözlü ve yazılı kültür mirasının Türkiye'de tanınmasını hedefleyen eser, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve Türkoloji alanında çalışanlar için önemli bir kaynak teşkil ediyor.

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