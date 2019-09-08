Ahmet Yenilmez'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" demişti.

Bu çağrıyı duyup ilk giden sanatçı Ahmet Yenilmez oldu. Annelerin yanına giden Ahmet Yenilmez, annelere gül hediye etti.