Ahmet Ümit, ’10 Burda Kitap Fuarı’nda’ okurları ile buluştu Balıkesirlileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, Kitap Fuarı’nın ikincisi kapsamında ilk yazar-okuyucu buluşmasında sevilen yazar Ahmet Ümit’i okurları ile bir araya getirdi.

Balıkesirlileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, Kitap Fuarı’nın ikincisi kapsamında ilk yazar-okuyucu buluşmasında sevilen yazar Ahmet Ümit’i okurları ile bir araya getirdi.

10 Burda AVM’de gerçekleştirilen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü polisiye yazarı Ahmet Ümit,kitaplarını imzaladı. Türk Edebiyatı’nın en çok okunan polisiye roman yazarlarından usta kalem Ahmet Ümit’in imza gününe okurlar büyük ilgi gösterdi. Ahmet Ümit okurları,kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.6 - 29 Eylül tarihleri arasında sahne 10’da gerçekleştirilen 10 Burda Kitap Fuarı ile 10 Burda AVM, ziyaretçilerini unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

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