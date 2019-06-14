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Ahmet Uluçay anısına film yarışması

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ünlü yönetmen Ahmet Uluçay adına birinci Ulusal Kısa Film Yarışması düzenledi.

14 Haziran 2019 Cuma 14:33
Ahmet Uluçay anısına film yarışması

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ünlü yönetmen Ahmet Uluçay adına birinci Ulusal Kısa Film Yarışması düzenledi.


Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi ortaokul ve lise kategorisinde Ulusal Kısa Film Yarışması düzenledi. Tavşanlı Belediyesi’nin de destek verdiği yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerini Sinema Televizyon dalında hocalık yapan akademisyenler değerlendirdi.


"Düşümdeki Sinema" temasıyla yola çıkan Bilim Sanat Merkezi ünlü yönetmen Ahmet Uluçay’ı anlatan kısa bir video yayınlayarak Tavşanlı’nın bu alandaki en büyük değerini öğrencilere anlattı. İzmir’den Kocaeli’ye bir çok ilden onlarca eserin değerlendirildiği yarışmada dereceye giren ekiplere ödülleri, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara başta olmak üzere Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan ile protokol mensupları tarafından takdim edildi.


Ödül törenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Vekili Naci Erarslan, "Çocuklar sinema hayali kursun diye çıkılan bu yolda ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin ürettiği eserleri görünce büyük bir heyecan duyduk. Diğer taraftan rahmetle andığımız ödüllü yönetmen Ahmet Uluçay’ın ismini taşıyan Bilim Sanat Merkezi’mizin bu etkinliğine Belediye olarak destek sunmaktan da onur duyduk. Çocuklarımızı tekrar kutluyor, emeği bulunan öğretmenlerine de teşekkür ediyorum" dedi.


Bu arada Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tarafından açılan resim sergisi protokol mensupları tarafından beğeni topladı. Salonun bir kısmına kurulan stantta ise televizyon röportajları yapıldı. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit genç muhabirlerin etkinliğe ilişkin sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:33
  1. bilim
  2. sanat
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