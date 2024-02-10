Ahmet Türk: Çözmek isterse Erdoğan çözer, çünkü o lider

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, KRT TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Türk, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözeceğine inancımız yoktu. Bugün de yok. CHP bu kadar muazzam bir sorunu çözecek kabiliyette değil. Bugün bir lider yok orada. Çözmek isterse Erdoğan çözer, çünkü o lider" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Türk, "CHP'yi destekledik ama Kürt sorununu çözecek irade ve liderlik orada yok" dedi. CHP içerisinde Kürtleri kucaklayacak bir sistem olmadığını ifade eden Türk, "Sayın Özgür Özel demokratik bir insan ama parti içinde Kürtleri kucaklayacak, hak ve özgürlüklerini sahiplenecek bir yapının CHP'de olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı kararından vazgeçmesine de değindi. "Başak Demirtaş'ın tutumu bence doğruydu. Partiyi sahiplenecek bir tavır gösterdi. Burada önemli olan Türkiye'nin her yerinden aday çıkarılması konusunda bir mesajdı" dedi.