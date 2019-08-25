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Ahmet Taşyürek: “Milli araya 9 puanla girmek istiyoruz”

Giresunspor’u sahasında 4-1 mağlup ederek 2’de 2 yapan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek maçın ardından konuştu.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:32
Ahmet Taşyürek: “Milli araya 9 puanla girmek istiyoruz”

Giresunspor’u sahasında 4-1 mağlup ederek 2’de 2 yapan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek maçın ardından konuştu. 6 puanın kendileri için önemli olduğunu söyleyen Taşyürek, “İstanbulspor’u da yenerek milli araya 9 puanla girmek istiyoruz” dedi.


TFF 1. Lig’in 2. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Giresunspor’u 4-1 mağlup ederek 2’de 2 yapan ve puanını 6’ya yükselten Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Kendisinin her zaman maça konsantrasyonunun çok fazla olduğunu ancak bu maçta durumun farklı olduğunu söyleyen Taşyürek, “Toplumumuzu ilgilendiren Emine Bulut konusu ve kadın cinayetleri beni çok etkiledi. İnşallah bu süreçte, bu konularla ilgili daha fazla duyarlı oluruz. Hepimiz üzerine düşeni yapmalıyız” dedi.


Maçı değerlendiren Ahmet Taşyürek, “Ümraniyespor kabuk değiştirdi. Geçen sene ön taraftaki oyuncu seçeneği fazlaydı. Çalışmalara geç başladık ama 2 maçta attığımız 7 gol önemliydi. Ayrıca bugün çok sıcak havada oynadık. İki takımı da tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz. İstanbulspor maçını kazandığımız takdirde milli araya en karlı girecek takım biz olacağız” ifadelerini kullandı.


Taşyürek, milli arada Beşiktaş ile de hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:32
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