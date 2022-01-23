Ahmet Taşgetiren'den Sezen Aksu ve Müjde Ar'a destek

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde yazan Ahmet Taşgetiren, Sezen Aksu'nun Hazreti Adem ile Havva'ya hakaret içeren şarkısı için "Olmuş bir kere" şeklinde hafifseyici ifadeler kullandı. Taşgetiren, Aksu'yu eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a aklınca "had bildiren" Türk sinemasının "çıplaklık figürü" Müjde Ar'a destek vermeyi de ihmal etmedi. İşte o skandal yazı:

"(...) Sezen Aksu (...) acaba 2017’de yayınlanan ve bugün Cumhurbaşkanını da öfke kervanına katan şarkısında “Cahil Adem ve Havva” ifadelerini kullanırken bizim halk arasında hani “Affedilir” hatalar için söylediğimiz gibi “Bir cahillik etmişler” mi demek istedi, yoksa basbayağı “insanlığın atası”na “cahil” diye hakarete mi yeltendi?

Şarkı sözü bu. İdeolojik bir metin değil ki… (...) Olmuş bir kere. Kim çıkardı 2017’de yayınlanmış o şarkı sözlerini de getirip, ülkenin siyasi kamplaşma ortamına boca etti.

Cumhurbaşkanı nasıl o derin kamplaşmanın uzantısı haline geldi, anlamak mümkün değil.

Üstelik sembol bir camide?

Hem nasıl ifadelerle?

“Dil koparmak”tan söz ediyor sayın Cumhurbaşkanı.

(...) Herkes kendi dilini yoklasın bir.

“Cami ibadet yeridir. Cami hepimizindir. Cami dil koparma yeri değildir.”

Bu sözü Müjde Ar söyledi. Emin olun en akl-ı selimle söylenecek sözü söyledi. (...)"