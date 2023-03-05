Ahmet Taşgetiren, sonunda bunu da yaptı! Vallahi pes

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesine geçtiğinden bu yana her gün biraz daha savrulan Ahmet Taşgetiren, bu defa da İslam'a ve Müslümanlara küfretmeyi alışkanlık haline getiren solak Birgün gazetesini referans aldı. Birgün Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın’ın ipe sapa gelmez komplo teorisini köşesine taşıyan Taşgetiren, özetle şunları kaydetti:

"(…) Birgün gazetesi genel yayın yönetmeni Yaşar Aydın’ın bir cümlesi kulağıma çalındı. Şöyle bir cümle: “Akşener’in Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Kazanacak aday’ şartını koşması, Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanamaması’na değil ‘kazanması’na yönelik bir itiraz olmasın.” Yani ne demek? “Birileri Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını istemiyordu, lakin son gelişmelerden sonra onun bile kazanacağı görülmeye başladı, önünü kesme misyonu da Akşener’e verildi.” Bu gayet açık ki bir komplo teorisi. “Birileri” diye birileri var, farklı zamanlarda “İyi saatte olsunlar, Ecinniler, derin devlet vs…” diye işaret edilen birileri…. İşte onlar Meral Akşener’i böyle bir “siyasi intihar”a sürükledi… Memleketin geleceği için değmez mi? İster inanın ister inanmayın. Ben de kuşku ile yaklaşırım şu derin devlet işlerine. Mesela çok sormuşumdur, “Erdoğan 21 yıldır iktidarda, derin devlet hala var mı, varsa Erdoğan neresinde, artık Erdoğan’ı da derin devletin içinde, yanında, uzantısı gibi düşünmek mi gerekiyor?” gibisinden… Ama diyeceksiniz, İyi Parti gibi yükselen bir siyasi hareket, “harakiri – intihar” gibi değerlendirilen bir yola niye girer ki… “Biz yokuz artık” der kenara çekilirdiniz. Belki Kılıçdaroğlu’nun size en zor zamanınızda ip uzatmış olduğunu da dikkate alarak “Geçmiş hukuku çiğnemek istemeyiz” derdiniz. Ama Kılıçdaroğlu’nu kendi belediye başkanlarıyla vurmak gibi okunacak bir yola girmek neyin nesi?

DENKLEM: -Siyasi denklemin yeniden kurulduğu açık. Cumhur İttifakı’nın keyiflenmesi tabii. Ama İyi Parti oraya oy taşır mı, imkânsız gibi. Muhalefet için güç kaybı açık. Şimdi muhalefet “İyi Parti’siz” güçlenme arayışına girecek. Muhtemel ittifak alanları biliniyor. Bu durumda “Millet İttifakının ideolojik dokusu” nasıl olacak, bir soru. İyi Parti’yi koparanlar, bunu da dikkate almışlar mıdır? Soru böyle dursun!"



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