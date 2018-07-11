0553 313 94 23

Ahmet Tansu Taşanlar kimdir? Taskici Çukur oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar'ı mı dövdü

Çukur dizisinde Avukat Nazım karekterini canlandıran oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar İstanbul trafiğinde taksici saldırısına uğradı. Ahmet Tansu Taşanlar, Yenisahra’da gerçekleşen olayın sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Ahmet Tansu Taşanlar kimdir

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:53
Ahmet Tansu Taşanlar kimdir? Taskici Çukur oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar'ı mı dövdü

Çukur dizisinde Avukat Nazım karekterini canlandıran oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar İstanbul trafiğinde taksici saldırısına uğradı. Ahmet Tansu Taşanlar, Yenisahra’da gerçekleşen olayın sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Ahmet Tansu Taşanlar kimdir?

Ahmet Tansu Taşanlar kavgaya ilişkin paylaşımını şu şekilde yaptı:

Oyuncu "yine taksi faciası" notuyla paylaştığı fotoğrafın altına, "Yenisahra havataşın önünde park halinde olduğu yer durağı olmadığı gibi park yasak! onun aracına binmek yerine başka araca bindik diye hem şoföre hem bize saldırdı, ana avrat küfür.saat 17.00 plaka 34 TJB 18 @ibbBeyazmasa sadece UYARACAKSANIZ zahmet etmeyin!" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafta taksicinin uygunsuz bir şekilde el hareketi yaptığı dikkatlerden kaçmadı. 

 

AHMET TANU TAŞANLAR KİMDİR?

31 Mayıs, 1984 yılında Ankara’da doğdu. Babasının memur olması dolayısıyla liseyi bitirene kadar farklı şehirlerde ve farklı okullarda okudu. Bu tayinler sırasında 1996 yılında Bursa’da Osmangazi Kültür Merkezi’nde tiyatro ile tanıştı. Burada kursiyer olarak yaklaşık 4 sene eğitim aldı. Derken lise bitti ve 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. 2006 yılında mezun oldu. Konservatuvar 3. Ve 4. Sınıf öğrencisi iken Konya Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Mezun olduktan sonra önce bir sene Bursa Devlet Tiyatrosu’nda, bir sene de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra vatan aşkıyla birliği olan Sivas İl Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’na teslim oldu.

Sivil hayata İstanbul’da başladı. Şimdi ise aile ziyaretleri için Ankara, iş için İstanbul arası mekik dokuyor.

Rol Aldığı Oyunlardan Bazıları:

Sonbaharı Beklerken

Arkadaş Arıyorum

Yunus Dürür Benim Adım

Kayıplar

Karagöz Gölge Oyunu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Siyah Çoraplılar

Sevgili Doktor

Tepegöz

 

Rol Aldığı Yapımlar:

Muhteşem Yüzyıl

Yalancı Bahar

İzmir Çetesi

Küçük Kadınlar

Hırçın Kız Kadife

Bir Bulut Olsam

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:53
  1. Sivas
  2. Konya
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. ahmet tansu taşanlar boyu
  8. ahmet tansu taşanlar sevgilisi
  9. ahmet tansu taşanlar dizileri
  10. ahmet tansu taşanlar kimdir
  11. ahmet tansu taşanlar instagram
  12. ahmet tansu taşanlar oynadığı diziler
  13. ahmet tansu taşanlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanın rüyası gerçek oluyor
    1. Başkanın rüyası gerçek oluyor
    2. Bebeğini ilk kez emzirirken can verdi!
    3. ABD savaşı başlattı! İşte o liste...
    4. Adnan Oktar operasyonunda dikkat çeken..
    5. Çinli Bakan Çanakkale'de
    6. Sekiz Türk'ü öldürdüler! Saatler..
    7. Türkiye için kritik rakamlar açıklandı
    8. Soma davasında cezalar belli oldu
    9. Bilecik'te kaybolan 19 yaşındaki..
    10. Srebrenitsa kurbanları toprağa verilecek
    11. Adnan Oktar'ın yanından kaçmıştı.....
    12. Yargıtay'dan sürpriz takı kararı
    13. PKK'ya ağır darbe! 18 terörist öldürüldü
    14. Ahmet Tansu Taşanlar kimdir? Taskici..
    15. Başkentte plaka hareketliliği! Değişiyor
    16. Flaş gelişme: Rus diplomatları kovdular!
    17. Çukur oyuncusuna taksici saldırdı
    18. Adnan Oktar operasyon için kimi suçladı?
    19. Adnan Oktar ilk ifadesinde ne dedi!
    20. Muharrem İnce 25 milyon TL topladı
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!