Ahmet Tansu Taşanlar kimdir? Taskici Çukur oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar'ı mı dövdü

Çukur dizisinde Avukat Nazım karekterini canlandıran oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar İstanbul trafiğinde taksici saldırısına uğradı. Ahmet Tansu Taşanlar, Yenisahra’da gerçekleşen olayın sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Ahmet Tansu Taşanlar kimdir?

Ahmet Tansu Taşanlar kavgaya ilişkin paylaşımını şu şekilde yaptı:

Oyuncu "yine taksi faciası" notuyla paylaştığı fotoğrafın altına, "Yenisahra havataşın önünde park halinde olduğu yer durağı olmadığı gibi park yasak! onun aracına binmek yerine başka araca bindik diye hem şoföre hem bize saldırdı, ana avrat küfür.saat 17.00 plaka 34 TJB 18 @ibbBeyazmasa sadece UYARACAKSANIZ zahmet etmeyin!" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafta taksicinin uygunsuz bir şekilde el hareketi yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

AHMET TANU TAŞANLAR KİMDİR?

31 Mayıs, 1984 yılında Ankara’da doğdu. Babasının memur olması dolayısıyla liseyi bitirene kadar farklı şehirlerde ve farklı okullarda okudu. Bu tayinler sırasında 1996 yılında Bursa’da Osmangazi Kültür Merkezi’nde tiyatro ile tanıştı. Burada kursiyer olarak yaklaşık 4 sene eğitim aldı. Derken lise bitti ve 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. 2006 yılında mezun oldu. Konservatuvar 3. Ve 4. Sınıf öğrencisi iken Konya Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Mezun olduktan sonra önce bir sene Bursa Devlet Tiyatrosu’nda, bir sene de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra vatan aşkıyla birliği olan Sivas İl Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’na teslim oldu.

Sivil hayata İstanbul’da başladı. Şimdi ise aile ziyaretleri için Ankara, iş için İstanbul arası mekik dokuyor.

Rol Aldığı Oyunlardan Bazıları:

Sonbaharı Beklerken

Arkadaş Arıyorum

Yunus Dürür Benim Adım

Kayıplar

Karagöz Gölge Oyunu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Siyah Çoraplılar

Sevgili Doktor

Tepegöz

Rol Aldığı Yapımlar:

Muhteşem Yüzyıl

Yalancı Bahar

İzmir Çetesi

Küçük Kadınlar

Hırçın Kız Kadife

Bir Bulut Olsam