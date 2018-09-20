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Ahmet Şık’tan skandal ‘Türkiye’ açıklaması… ‘Türkiye’ye vermesinler…’

Yaptığı açıklamalar ile büyük tepki çeken HDP’nin vekili Ahmet Şık yine bir provokasyona imza attı. Alman WDR kanalına konuşan Şık, “EURO 2024’ün ev sahipliğinin Türkiye’ye verilmesi yanlış olur” dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:53
Ahmet Şık’tan skandal ‘Türkiye’ açıklaması… ‘Türkiye’ye vermesinler…’

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye’ye vermesinden çekinen Almanlar, Türkiye aleyhine açıklamalarıyla tanınan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı malzeme olarak kullandı. 24 Haziran’da HDP’nin “provokatör” kontenjanından milletvekili seçilen Ahmet Şık, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye’ye verilmemesi çağrısı yaptı. Şık’ın bu açıklaması kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Ahmet Şık Almanya'da yayın yapan bir televizyon kanalına röportaj verdi. Ülke içindeki yürütülen olumlu faaliyetlere muhalefet olmakla yetinmeyen Şık, Türkiye'nin aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE’YE VERİLMESİN!

Maaşını Türkiye'nin ödediği milletvekili Şık, Türkiye karşıtı propaganda faaliyetleri yürüterek Türkiye'nin uluslararası alanda önemli projelere sahiplik yapmasını engellemeye çalışıyor. Alman WDR kanaına demeç veren Şık, Türkiye'yi eleştiren ifadeler kullandı. Şık, "EURO 2024'ün ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmesi yanlış olur." dedi. Avrupa ve Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya’nın bu konuda endişeli olduğunu dile getiren bir haberini geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.

 

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 07:53
  1. İstanbul
  2. ahmet şık
  3. hdp
  4. alman telvizyonu

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  • AKINCIAKINCI1 sa önce
    YAHUNE KADARÇOKVATANHAİNİNE BAKIYORMUŞUSUZASIN GİTSİN BUNLARI YAHU....
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