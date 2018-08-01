Ahmet Şık şimdi de millete hakaret etti

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Daha önce milletin kürsüsünde konuşurken AK Parti Milletvekillerine hakaret ettiği için 2 birleşim men cezası alan HDP Milletvekili Ahmet Şık şimdi de “AKP’nin bu kadar oy almasını şununla da açıklıyorum: Bu ülkenin mayası korkunç bir kötülük barındırıyor” sözleriyle milletin kendisine hakaret etti. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan AK Parti milletvekilleri “Ahmet Şık gibiler bu milleti tanımamış. Bu milletin mayası İslam’la, Kur’an’la yoğrulmuştur onlar kendi işlerine baksın” dedi. “Ahmet Şık gibiler bu milleti hiç tanımamış” diyen Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan “Bizim milletimizin sağduyusu, feraseti dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekildedir. En zor zamanlarda gösterdikleri gayretle Türkiye’yi düzlüğe çıkarmışlardır. Bu tür söylemlerle milletimizi karalamaya çalışanlar hiçbir zaman kazanamayacaklar. Onlar önce kendi işlerine baksınlar” diye konuştu.

Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise, “Bu ülkenin insanları mazlumların her zaman yanındadır. Ülke olarak o kadar yardıma muhtaç insana kucak açmış bir milletiz. Bizim insanımızın mayası İslam’la, Kur’an’la yoğrulmuştur biz kötülük değil iyilik için varız. Bu ülkenin insanlarında hoşgörü var, adalet var, insanlık var ama onun mayasının ne kadar sağlam olduğu tartışılır” ifadelerini kullandı.