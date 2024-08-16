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Gündem Ahmet Şık Meclis’te olay çıkardı! Teröristin avukatı haysiyet dersi vermeye kalkarsa...
Gündem

Ahmet Şık Meclis’te olay çıkardı! Teröristin avukatı haysiyet dersi vermeye kalkarsa...

Yeniakit Publisher
2024-08-16 15:36:00 - 2024-08-16 15:51:04

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC'li teröristlere geçmişte kalkan olan TİP vekili Ahmet Şık, TBMM'de haysiyet dersi vermeye kalkışınca ortalık karıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TİP'li Can Atalay gündemiyle toplandı.

Bekir Bozdağ başkanlığında oturumun birleşime açılmasıyla birlikte milletvekilleri kürsüye gelerek söz almaya başladı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC'li teröristleri "Mecbur kaldığımız eylem" haberiyle aklamaya çalışan TİP vekili Ahmet Şık, TBMM kürsüsünden haysiyet dersi vermeye kalkıştı.

Teröristlerin avukatlığını yapan isimden haysiyet dersi

Katil teröristin avukatlığını yapan Ahmet Şık, kürsüye çıkarak "Sözü hiç uzatmayacağım. Sizde hiç utanma yok, haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya kes sesini be kes sesini" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

Şık'ın sözleri sonrası AK Parti cephesinden haklı tepkiler gelince Meclis Genel Kurulu bir anda karıştı.
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Oturuma ara verildi

Oturuma başkanlık eden Bekir Bozdağ o anlarda araya girmek istese de başarılı olamadı.

TBMM Genel Kurulu'nda oturuma 15 dakikalığına ara verildi.

Ahmet Şık'ın teröristlere arka çıkması

2015’teki kalleş saldırının ardından CHP medyası teröristlere arka çıkmaya çalışmıştı. 'Atatürk'ün kurduğu gazete' olarak geçinen Cumhuriyet gazetesi, “Bu mecbur bırakıldığımız bir eylem” söylemiyle teröristlerin öldürülmeden hemen önceki açıklamasını yayınlayarak, Kiraz’ın katillerini meşru göstermeye çalışmıştı.

Bu adama dokunulmazlık verildi

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Ahmet Şık ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "'Bu mecbur bırakıldığımız bir eylem' diye savcıyı şehit eden teröristleri, Cumhuriyet gazetesine manşet olarak koyanlar daha sonra milletvekili yaptırıldı. Yazıklar olsun bu devlete. Yani AK Parti'nin iktidarda olduğu devlete diyorum ben bunu. Bu anlamda söylüyorum. Bir ülkede savcının şehit edilmesini 'mecbur bırakıldığımız bir eylem' diyerek Cumhuriyet gazetesinde manşet yapan adama 'helal olsun seni ödüllendiriyoruz' diyerek dokunulmazlık verildi. Şimdi hala bu adam (Ahmet Şık) korunuyor" demişti.

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