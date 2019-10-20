Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.



Seçimin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni başkan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajları geldi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi'yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu seçimden dolayı tebrik etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nün bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.



Fenerbahçe Kulübü de Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna yeni görevinde başarılar diledi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu’nu tebrik ederiz. Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.



Ayrıca başkan adayı Serdal Adalı'nın listesinde yer alan Hüseyin Yücel de seçimin ardından Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Yücel, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek, "Tebrik ederim, Allah yardımcınız olsun" mesajını paylaştı. Çebi ise yanıt olarak, "Çok teşekkür ederim. Bu hareketin benim için çok değerli ve anlamlı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.