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Spor

Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumu nasıl? | Ahmet Nur Çebi koronavirüse mi yakalandı?

Ahmet Nur Çebi koronavirüs | Beşiktaş’ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Pek çok kişi “Beşiktaş’ta kimler koronavirüs?” , “Hangi futbolcular koronavirüs?” , “Beşiktaş başkanı koronavirüse mi yakalandı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:10:00 -
Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumu nasıl? | Ahmet Nur Çebi koronavirüse mi yakalandı?

Süper Lig ekiplerinde koronavirüs vakalarının sayısı artmaya başladı. Son olarak Beşiktaş’ta sekiz kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumu nasıl? | Amhet Nur Çebi koronavirüse mi yakalandı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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