Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumu nasıl? | Ahmet Nur Çebi koronavirüse mi yakalandı?
Ahmet Nur Çebi koronavirüs | Beşiktaş’ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Pek çok kişi “Beşiktaş’ta kimler koronavirüs?” , “Hangi futbolcular koronavirüs?” , “Beşiktaş başkanı koronavirüse mi yakalandı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Süper Lig ekiplerinde koronavirüs vakalarının sayısı artmaya başladı. Son olarak Beşiktaş’ta sekiz kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumu nasıl? | Amhet Nur Çebi koronavirüse mi yakalandı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.