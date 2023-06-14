Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacaklarını da belirtti.
Tivibu Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluğa oynayacağız. Geçen sezon adaletsiz bir sistem uygulandı ve bundan etkilendiğimizi düşünüyoruz. Mert, Ghezzal ve Josef gibi oyuncularımızdan uzun süre faydalanamadık. Bunların hepsini iyi transferlerle, oturmuş kadromuzla ve hocamızla önümüzdeki sene halledeceğiz." ifadelerini kullandı.