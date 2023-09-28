Ahmet Nur Çebi'den play-off yanıtı! Bakın neler söyledi

Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:



"Bir süreç aldı bu sponsorluk ama sonu güzel oldu. Tüpraş Ailesi'ne, Koç Holding'in onursal başkanı ağabeyimiz Sayın Rahmi Koç Beyefendi'ye ve Koç Ailesi'ne huzurlarınızdaa teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir marka ve milli bir dev Tüpraş. Kızımız güzeldi. Kızı 1 kişiye verirsiniz, herkes ister. Biz Tüpraş ile el sıkıştık. Tüpraş'a ve camiama hayırlı uğurlu olsun."



"TARİHİN EN YÜKSEK DEĞERİ"



"Beşiktaş tarihinin maddi olarak en yüksek değeriyle bu sözleşme imzalanmıştır. Bir milli dev ile, sanayi kuruluşuyla markamızın örtüşmesi beni ayrıca mutlu etmiştir. Stadyum isim, göğüs sponsorluklarının karşılığını en yüksek derecede almak ama mühim olan onları en değerli ve kulübe katkı verecek şekilde harcamak önem ifade etmektedir."



"RAHMİ BEYİN DESTEĞİ BELLİ"



"Bu süreç içerisinde ticari olarak görüşmeler önemliydi. Sessiz ve sedasız yapmaya çalıştık. Diğer görüştüğümüz kişiler incitmemek gerekiyordu. Nasıl kabul ederse camia öyle kabul etsin. Rahmi Bey'in bize olan desteğini herkes biliyor. Tersini söylemek abesle iştigal olur. Bizim verdiğimiz emeğin de yok sayılmasını doğru bulmuyorum."

"SPORTİF BAŞARI GEÇİCİ OLUR"



"Ekonomik olarak benim bakış açımı herkes biliyor. Eğer ekonominizi düzgün yürütmezseniz, harcamalarınızda derli toplu olmayı başaramazsanız sportif başarılar geçici olur. Bizim için mühim olan uzun vadeye yaymak. Kısa bir süre acı olabilir, ızdırap olabilir ama zaman içerisinde Beşiktaş'ın huzurlu olacağını göreceğiz.



"TAKIMA VE EKİBİME GÜVENİYORUM"



Dünkü maç, çok tatsız bir maçtı. Ben çok üzüldüm, camia ve taraftar üzüldü. Onlar üzüldüğü için üzüldüm. Futbolun içinde bunlar var. 120 yıllık kulübüz, neler yaşandı. Birlik ve beraberlik içerisinde olur sabır gösterirsek takımımızın çok güçlü ve sezon sonunda hedefe ulaşacağından şüphem yok. Her maçın skoruna göre alkış veya eleştiri doğru değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım, sabır gösterelim. Takımıma, ekibime, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir trafik kazası olarak kabul edelim. Önümüze bakalım. Ne ben Beşiktaşlılık'tan, Beşiktaş başkanlığından dün mağlup olduk diye vazgeçerim ne Rahmi Koç Bey veya Koç Holding sponsorluk vazgeçer. Bizler bir aileyiz. Acı günde, zor günde, kötü günde, iyi günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız."



YAYIN GELİRİ AÇIKLAMASI



"Yayın gelirlerinin düştüğü bir süreç içerisinde bunları telafi edecek kaynakları bulmak kısa sürede kolay olmuyor. Sponsorlarımızın Beşiktaş markasına verdiği değerden dolayı bu rakamlar biraz olsun telafi olmuştur. Diğer gelirlerimiz net oturmadı. Yayın geliri, maç sonuçların bağlı. Bilet gelirleri değişiyor. Yüzde 50 civarında sponsorluk gelirlerimiz var. Geçmişe göre bu rakamlar 2 kat arttı. Tüm forma sponslarına bakınca rakamlar ikiye katlandı."