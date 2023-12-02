  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Spor

Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-02 14:21:00 - 2023-12-02 14:24:24
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığındaki 1 Ocak 2022-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Akatlar’da devam ederken, Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığında bulunan 3 dönem idari ve mali yönden ibra oylamasına sunuldu. Yapılan oylamada Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki 1 Ocak 2022 - 29 Mayıs 2022, 29 Mayıs 2022 - 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla vedalaştı..
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla vedalaştı..

Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla vedalaştı..

Beşiktaş efsanesi geri dönmek istiyor! "Teklif gelirse seve seve dönerim."
Beşiktaş efsanesi geri dönmek istiyor! "Teklif gelirse seve seve dönerim."

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş efsanesi geri dönmek istiyor! "Teklif gelirse seve seve dönerim."

Beşiktaş'ta büyük gün yaklaşıyor!
Beşiktaş'ta büyük gün yaklaşıyor!

Spor

Beşiktaş'ta büyük gün yaklaşıyor!

Beşiktaş 35. başkanını seçiyor! Hasan Arat mı? Serdal Adalı mı? Koltuğa kim oturacak?
Beşiktaş 35. başkanını seçiyor! Hasan Arat mı? Serdal Adalı mı? Koltuğa kim oturacak?

Spor

Beşiktaş 35. başkanını seçiyor! Hasan Arat mı? Serdal Adalı mı? Koltuğa kim oturacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23