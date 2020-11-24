  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ahmet Nur Çebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
Spor

Ahmet Nur Çebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:51:53 -
Ahmet Nur Çebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Bugün; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanı verilişinin 92. bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının ise 39. yıl dönümü. İstikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize saygılarımı sunuyor, kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Milletimizin teminatı olan gençleri büyük emeklerle geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklama yapan Bülent Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. Rencide oldum" dedi...
Cemil Çiçek’ten Bülent Arınç açıklaması: Doğru değil
Gündem

Cemil Çiçek’ten Bülent Arınç açıklaması: Doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Kavala ve Demirtaş’ın tahliye edilmesine yönelik sözlerini eleştiren Cumhurbaş..
Açıklama yaptılar: PKK için bize baskı yapıyorlar
Dünya

Açıklama yaptılar: PKK için bize baskı yapıyorlar

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Dr. Nasır Hariri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin masaya dahil edilmesi için birçok..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay