Ahmet Necdet Sezer yıllar sonra ilk kez görüldü
Uzun süredir ortalarda görünmeyen eski cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer, vefat eden Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de düzenlenen törene katıldı.
Ankara'da 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de bir tören düzenlendi.
Saat 11.00'deki törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.
Ahmet Nejdet Sezer de katıldı
Törende, uzun süredir kameralardan uzakta bir yaşam süren bir isim de vardı.
Törene 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun yanında durdu
Sezer, törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı.
Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya Karapürçek'de toprağa verilecek.