Ahmet Necdet Sezer Ermenilere ne dedi? Utandıran cevap
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, tarihten önemli kesitleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, yeniakit.com.tr Youtube kanalında eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in katıldığı bir organizasyonda Ermenilere ilişkin sözlerini ilk kez açıkladı.
Fatih Uğurlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in geçmişte katıldığı bir Birleşmiş Milletler Toplantısı'nda sözde Ermeni soykırımı için 'Bunu tarihçilere bırakmak lazım' açıklaması yaptığını ve tam da Ermenistan tarafının istediği dilden konuştuğunu aktardı.