Ahmet Necdet Sezer, "dinozorlar" gecesinde

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde, epeydir ortalıkta görünmeyen eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in arzı endam etmek için dinozorların "taklitlerinin" değil "orijinallerinin" bulunduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin gecesini tercih etmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. İşte o yazı:

"Melih Gökçek'in tartışmalara konu olan Ankara'daki dinozor parkından bahsetmiyorum.

Epeydir ortalıkta görünmeyen Ahmet Necdet Sezer arzı endam etmek için dinozorların "taklitlerinin" değil "orijinallerinin" bulunduğu bir ortamı tercih etmiş.

Referandumda "evet" diyen vatandaşları, Yunan gibi İzmir'den denize dökmekle tehdit eden CHP'li Hüsnü Bozkurt'un (72) başında olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin gecesinde ödülleri takdim etmiş.

Gazetecilik dalında bu yıl da Asrın Atatürkçüsü Uğur Dündar (79) olurken "Tiyatroculukta" da Müjdat Gezen (79) ödüle layık görülmüş.

Atatürk adına imzaladığı kitabını binlerce liraya satışa sunup ne kadar Atatürkçü olduğunu tescilleyen Yılmaz Özdil'e (57) ise mansiyon bile verilmemiş.

Belli ki, 57 yaşında vefat eden Atatürk'ün "torunuyuz" diyen zinde ihtiyar heyeti, 57 yaşındaki Özdil'i genç bulmuş, biraz daha pişmesi gerektiğine karar vermiş.

Basından okuduğumuz kadarıyla, Sezer de bu +70 etkinliğindeki girdisi çıktısı 30 saniye süren konuşmasında "önemli mesajlar kaydetmiş..."

"Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var, hepimiz biliyoruz; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz" demiş.

Hafızalarımızda bir kez bile gülerken kaydı bulunmayan Sezer'in görev başında olduğu o "gri" dönemi düşünüyorum da...

Elbette çoğunuz gibi aklıma, zamanın Başbakanı Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatıp fırça atarak başlattığı ekonomik deprem geliyor... Gecelik faizlerin yüzde 7500'lere çıktığı o kâbus.

Sonra halkın temsilcisi olan iktidarın her icraatını Çankaya'da son güne kadar bekleterek ülkeye, gelişmeye, geleceğimize nasıl "inat" ettiğini...

Hepsinden beteri... Türkiye demokrasi tarihindeki utanç sayfalarından biri olan 27 Nisan 2007 e-muhtırasına verdiği desteği unutmak mümkün mü?

ADD'nin "ordu göreve" pankartları açılan Cumhuriyet Mitingleri'yle açıkça darbe çağrısı yaptığı, Hrant'ın katledildiği, Sabih Kanadoğlu'nun (83) jakobenizm tarihine geçen 367 garabetini ortaya attığı günlerdi...

Başımızdaki Sezer de cumhurun tarafında olması gerekirken, tarafsızlık ayağına "Atatürk'le aldatan bu faşist darbeci güruhun" yakmaya çalıştığı ateşe benzin döküyordu.

Evet, kendisi yönetimde söz sahibi olduğu yakın geçmişiyle, Atatürk'ün dediği gibi, akıl ve mantık sükût edince neler yaşanacağının "en canlı" kanıtı.

Neyse ki devirleri geçti."