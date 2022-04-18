Ahmet Maranki tarifler verdi: El ve ayak mantarından, 2 basit malzemeyle kurtulun!

Pek çok uzman ile aynı alanda adı anılan Ahmet Maranki, bitkilerin şifasından yola çıkarak dertlere derman olmaya geliyor. Bu yazı ile sizlere Ahmet Maranki’nin el ve ayak mantarı için verdiği kürleri sunuyoruz.

El ve ayak mantarından, 2 basit malzemeyle kurtulun!

Ayak mantarı için 1:

Mantar olan bölge sarımsakla ovulur. 5 dakika bekletilir ve yıkandıktan sonra iyice kurulanır. Sorun çözülene kadar her gün bu işleme devam edilir.



Ayak mantarı için 2:



1 ölçü elma sirkesi dört ölçü ılık suyla karıştırılır. Ayaklar bu suda bekletilir ve yıkandıktan sonra iyice kurulanır.



Ayak mantarı için 3:

1 litre kaynar suya 1 tatlı kaşığı tarçın eklenir ve ayaklar bu suda bekletilir.



Ayak Mantarına Tuz Şifası

Banyo Tuzu, Leğen,Su

4 tatlı kaşığı vazelini benmari usulu eritin.İçine;1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı1 çay kaşıgı zeytin yağı1 tatlı kaşığı Kayısı yağı ekleyip karıştırın.Akşam yatmadan topuklarınıza sürüp çorap giyin.1 Bardak Alkali Su2 Kaşık Limon suyu1 Tatlı Kaşığı Himalaya Tuz2 Yemek Kaşığı Badem Yağı2 Yemek Kaşığı Hakiki Zeytinyağ

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