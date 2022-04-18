Ahmet Maranki tarifler verdi: El ve ayak mantarından, 2 basit malzemeyle kurtulun!
El ve ayak tırnakları, mantarların en fazla görüldüğü yerlerin başında geliyor. Terleme, şişmanlık, ortak alan kullanımı gibi birçok neden tırnak mantarına sebep olabilir. Bulaşıcı bir rahatsızlık olan tırnak mantarı, tedavi edilmezse tırnak kaybına neden olabilir. İşte tırnak mantarına doğal çözüm önerileri…
Pek çok uzman ile aynı alanda adı anılan Ahmet Maranki, bitkilerin şifasından yola çıkarak dertlere derman olmaya geliyor. Bu yazı ile sizlere Ahmet Maranki’nin el ve ayak mantarı için verdiği kürleri sunuyoruz.
El ve ayak mantarından, 2 basit malzemeyle kurtulun!
Ayak mantarı için 1:
Mantar olan bölge sarımsakla ovulur. 5 dakika bekletilir ve yıkandıktan sonra iyice kurulanır. Sorun çözülene kadar her gün bu işleme devam edilir.
Ayak mantarı için 2:
1 ölçü elma sirkesi dört ölçü ılık suyla karıştırılır. Ayaklar bu suda bekletilir ve yıkandıktan sonra iyice kurulanır.
Ayak mantarı için 3:
1 litre kaynar suya 1 tatlı kaşığı tarçın eklenir ve ayaklar bu suda bekletilir.
Ayak Mantarına Tuz Şifası
Banyo Tuzu, Leğen,Su
Topuk ve ayak çatlaklarınız için:
4 tatlı kaşığı vazelini benmari usulu eritin.
İçine;
1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
1 çay kaşıgı zeytin yağı
1 tatlı kaşığı Kayısı yağı ekleyip karıştırın.
Akşam yatmadan topuklarınıza sürüp çorap giyin.
Çabuk kırılan tırnaklar için:
1 Bardak Alkali Su
2 Kaşık Limon suyu
1 Tatlı Kaşığı Himalaya Tuz
2 Yemek Kaşığı Badem Yağı
2 Yemek Kaşığı Hakiki Zeytinyağ
(↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ