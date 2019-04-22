Ahmet Kural anlattı! Sıla kadınları dövmüş

Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın, ikinci duruşmasında karar çıktı. 3 ayrı suçtan ceza alan Ahmet Kural, davanın ardından avukatı ile açıklamalarda bulundu.

"Eline almış bir belge sallıyor"

Ahmet Kural şunları söyledi: "Şiddette kesinlikle bulunmadım. İki sevgili arasında yaşanan bir olay buraya kadar geldi. Sokak tabiriyle eline almış bir belge sallıyor. Mahkemede de söyledim. Hodri meydan... Test yaptıralım. Taleplerimiz reddedildi.

"Mahremiyete saygım olduğu için bu zamana kadar sustum"

Bunun bir üst mahkemesi var, ceza falan yok. Hapis cezası yok, hapis cezası da yok. Bu iş daha bitmedi, bir üst mahkemesi var. Bu bir intikam davası ve intikam dönüşüdür. Mahremiyete saygım olduğu için bu zamana kadar sustum. Bunu ilk kez söylüyorum: Sıla hanım, hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti sever. Kadınlara da erkeklere de fiziksel şiddet uyguluyor. Herkes ne olduğunu bilecek. Test istedim, kim masal anlatıyor görsünler."