Ahmet Keser'in davası ertelendi! 'Kasıt yok...'

Akit TV'de yayınlanan "Gün Başlıyor" isimli programda TSK'yı savunurken kullandığı sözlere ilişkin olarak Adnan Oktar-Odatv-HDP-CHP işbirliği sonucunda hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Keser'in ilk duruşması yapıldı.

Duruşmaya katılamayan Ahmet Keser hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, CHP Milletvekili Eren Erdem’in ve Adnan Oktar'ın ekibinden olduğu belirtilen Yeşilköy'de oturan bir kişinin davaya katılma taleblerinin suçtan doğrudan doğruya zarar görmedikleri için reddine karar verdi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada iddianamenin kabul kararını okuyan hakim Sabire Begimay Yıldız Summak, BİMER’e yapılmış çok sayıda gizli şikayet dilekçelerinin mahkemenin dava dosyasına ibraz edildiğini belirtti.

Dosya

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Adnan Oktar'ın kedicikleri ile ilgili Akit TV'de yayınlanan haberlerin ardından, bu gruba ait birçok kişinin sosyal medyada başlattığı çarpıtma iddiaları sitesine alan odatv, son olarak da Ahmet Keser'in "TSK, sivil öldürmüyor" sözlerini manşetlerine taşımıştı. HDP'lileri, PKK'lıları rahatsız eden "TSK, Afrin'e sivilleri öldürmüyor" şeklindeki sözü sebebi ile Ahmet Keser'e yönelik başlatılan linç girişimi sonrasında iddianame düzenlenmiş ve akittv sunucusunun 4.5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Adnan Oktar-odatv-HDP işbirliğine, CHP'liler de katılmış, bu partiden milletvekili seçilen Eren Erdem, Keser içi suç duyurusunda bulunmuştu.

Dünkü duruşmada söz alan CHP Milletvekili Eren Erdem'in, yine CHP teşkilatından avukatı Onur Cingil şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanık ifadelerinde belli muhitleri ve TBMM’ye karşı ithamlarda bulunmuştur. Bu ithamlar doğrudan müvekkilim olan milletvekiline yönelik olduğundan katılma talebimiz vardır. Sanığın iddianamede yazılı olan suçu işlediği bellidir. Usulüne uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya katılmadığından sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep ediyoruz. Suç kanaatimizce görüntülerle, delillerle sübut bulunmuştur" dedi.

Adnan Oktar grubundan Şecattin Çelikler’in avukatı Gülcan Karakaş da müvekkilinin iş adamı olduğunu ve davaya katılma talebinde bulunduklarını söyledi. Hakimin sorması üzerine, şikayetçi olduğu belirtilen kişinin Nişantaşı'nda değil, Yeşilköy'de oturduğu ortaya çıktı.

NİŞANTAŞI'NDA OTURAN TANIK: KESER, AFRİN HAREKÂTININ HEYECANI İLE BÖYLE BİR SÖYLEMDE BULUNMUŞTUR

Duruşmada Nişantaşı'nda oturduğu için tanık olarak dinlenen Doğan Kasadolu da "Ben, Akit Gazetesi’nde Yahudi dinine mensup bir işadamı olarak bazen akittv'ye çağrılıp konuşmalar yapıyorum. Sanık, olay günü televizyonda Afrin harekâtının heyecanı ile böyle bir söylemde bulunmuştur. Sanığın ifadelerinde suç kastı yoktur. Tamamen olayın heyecanı ile söylemiş sözleridir. Olay hakkındaki bütün bilgim ve görgüm bundan ibarettir" diye konuştu.

PAÇCI: "MÜVEKKİLİM LİNÇ EDİLMEK İSTENMİŞTİR"

Ahmet Keser’in avukatı Ali Paçcı ise, müvekkilinin linç edilmek istendiğini belirterek, "Kanunda suçtan zarar gören ifadesi sınırları tam olarak çizilmemiştir. Anayasa Mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da bu suçlarda doğrudan doğruya zarar görenlerin katılma talebinde bulunacağı açıktır. Dolaylı olarak veya muhtemel zararlar davaya katılma hakkı vermez. Dosya bakımından ihbar eden sıfatları bulunan ve bu celse katılma talebinde bulunan aslında şikayetçi olamayacak olan taraf vekillerinin katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Av. Ali Paçcı, "Mahkemenize sunmuş olduğum 23 Şubat 2018 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı sitesinde yer alan ifadelerle kamuoyunu yanıltmak amacıyla fotoğraf, video, bilgi ve haberlerin gerçek dışı paylaşıldığını ifade etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’na müzekkere yazılarak 23 Şubat 2018 tarihine ait basın açıklamasının celbini talep ediyorum. Bu ifadelerden de anlaşılacaktır ki müvekkilim iddianamede yazan ifadeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin basın açıklamasında da dile getirilen eleştiriler nedeniyle söylediği anlaşılacaktır. Müvekkilimin duruşmaya gelememesinin sebebi de il dışında olmasındandır. Yapılan linç durumları sebebiyle şu an memleketindedir" şeklinde konuştu.

KESER HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI

Ahmet Keser hakkında zorla getirme müzekkeresi çıkarılmasına karar veren mahkeme, suçtan zarar görmeyen şikayetçilerin katılma taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi. Mahkeme, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 23 Şubat 2018 tarihli Zeytindalı Harekatı’na ilişkin basın bildirisinin müzekkere yazılarak istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Adnan Oktar grubunun hedef göstermesi ile odatv'de başlatılan linç harekatı sonrasında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor"isimli programda kullandığı sözlere ilişkin sunucu Ahmet Keser hakkında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, Keser hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan bir günde iddianame hazırlayarak 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Ahmet Keser de ardından Akit TV’deki programına ara vermişti.