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Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Dünya Paris saldırganı yarın mahkemeye çıkacak!
Dünya

Paris saldırganı yarın mahkemeye çıkacak!

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırarak 3 kişinin ölümüne sebep olan Fransa vatandaşı William M.'nin, psikiyatrideki tedavisinde "Gözaltında olması uygundur. kararı verildi. Fransa makamları saldırganın yarın mahkemeye çıkacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 00:50:05 - 2022-12-26 00:50:04
Paris saldırganı yarın mahkemeye çıkacak!

Fransa'da 2020 yılında göçmenlerin yaşadığı yerleşim yerine saldırıp cezaevine giren Fransa vatandaşı William M., tahliye olduktan sonra Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırarak 3 kişiyi öldürdü.

Gözaltındaki saldırgan, bugün psikiyatri merkezine tedaviye götürüldü.

Psikiyatrideki tedavisinde "Gözaltında olması uygundur." kararı verilen saldırgan yeniden tutuklandı. Fransa makamları saldırganın yarın mahkemeye çıkacağını duyurdu.

PKK'lılar Fransa sokaklarını yakıyor!

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 23 Aralık’ta düzenlediği silahlı saldırıda üç kişiyi öldüren 69 yaşındaki William M.'nin eylemini bahane eden PKK'lı gruplar, sokakları yakıp yıkmayı ise sürdürüyor.

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Yorumlar

Ahmet

Saldırgan ırkçıymış ve yabancılara nefret duyuyormuş. Komik olan adamın soyadından anlaşılacağı üzere kendiside bir yabancı. Hollandalı bir milletvekili vardı yabancı ve müslüman düşmanı. Saçlarını sarıya boyuyordu. Onunda annesi sanırım endonezyalıydı. Psikiyatristler araştırmalı bu tipleri…
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