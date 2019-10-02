Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney’in Fransa’ya gitme nedenlerini hatırlatan Karahasanoğlu: İkisini yan yana koymanız bile proje olduğunuzu gösterir

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, şov peşinde koşan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’da Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney’in mezarlarını ziyaret etmesi konuşuldu.

Ahmet Kaya’nın ulusalcılar tarafından linç edildiği için gitmek zorunda kaldığını söyleyen Karahasanoğlu, Yılmaz Güney’in rakı sofrasında bir hakimi vurarak öldürdüğü için kaçtığını hatırlattı. İki ismin yan yana getirilmesinin doğru olmadığını belirten Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney’i yan yana koymaya kalkarlarsa bazı şeyleri hatırlatmamız gerekir” diyen Karahasanoğlu, “Ahmet Kaya suç işlediği için değil, Türkiye’de haksız yere linç edildiği için gitmiştir. Yılmaz Güney, bir hakimi hem de rakılı içkili bir eğlence mekanında tabancasını çıkarıp öldürdüğü için... yani katil olduğu için Fransa’ya kaçırıldı. Türkiye’ye döndüğünde o cinayetten dolayı cezaevinde kalacağı için, belli elit kesim Fransa’ya kaçırmıştır. Dolayısıyla bir katille, Ahmet Kaya gibi birisini yan yana getirmeleri bile belli bir projenin eseri olduklarını gösteriyor. Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney’in isimlerini bile yan yana getirmek Ahmet Kaya için bence zuldür.”

Hakimlerin, hukukçuların İmamoğlu’na tepki göstermeyeceğini de vurgulayan Karahasanoğlu, “ ‘Ekrem İmamoğlu gitti, Yılmaz Güney’in mezarını ziyaret etti’ denildiğinde, bir tane hakim çıkıp da bu ahlaksızlıktır, bir hakime kurşun sıkan adamın mezarını ziyaret etmek Türkiye’deki hakimleri de itibarıszlaştırmaktır diyemeyecek.” ifadesini kullandı.