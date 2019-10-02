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Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney’in Fransa’ya gitme nedenlerini hatırlatan Karahasanoğlu: İkisini yan yana koymanız bile proje olduğunuzu gösterir

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’da Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney’in mezarlarını ziyaret etmesi hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ahmet Kaya linç edildiği için kaçtı, Yılmaz Güney katil olduğu için. İki ismi yan yana koymak, Kaya için zuldür, bu bile proje olduğunuzu gösterir” dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:31
Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney’in Fransa’ya gitme nedenlerini hatırlatan Karahasanoğlu: İkisini yan yana koymanız bile proje olduğunuzu gösterir

 yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, şov peşinde koşan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’da Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney’in mezarlarını ziyaret etmesi konuşuldu.

Ahmet Kaya’nın ulusalcılar tarafından linç edildiği için gitmek zorunda kaldığını söyleyen Karahasanoğlu, Yılmaz Güney’in rakı sofrasında bir hakimi vurarak öldürdüğü için kaçtığını hatırlattı. İki ismin yan yana getirilmesinin doğru olmadığını belirten Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney’i yan yana koymaya kalkarlarsa bazı şeyleri hatırlatmamız gerekir” diyen Karahasanoğlu, “Ahmet Kaya suç işlediği için değil, Türkiye’de haksız yere linç edildiği için gitmiştir. Yılmaz Güney, bir hakimi hem de rakılı içkili bir eğlence mekanında tabancasını çıkarıp öldürdüğü için... yani katil olduğu için Fransa’ya kaçırıldı. Türkiye’ye döndüğünde o cinayetten dolayı cezaevinde kalacağı için, belli elit kesim Fransa’ya kaçırmıştır. Dolayısıyla bir katille, Ahmet Kaya gibi birisini yan yana getirmeleri bile belli bir projenin eseri olduklarını gösteriyor. Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney’in isimlerini bile yan yana getirmek Ahmet Kaya için bence zuldür.”

Hakimlerin, hukukçuların İmamoğlu’na tepki göstermeyeceğini de vurgulayan Karahasanoğlu, “ Ekrem İmamoğlu gitti, Yılmaz Güney’in mezarını ziyaret etti’ denildiğinde, bir tane hakim çıkıp da bu ahlaksızlıktır, bir hakime kurşun sıkan adamın mezarını ziyaret etmek Türkiye’deki hakimleri de itibarıszlaştırmaktır diyemeyecek.” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:31
  1. İstanbul
  2. Akit Tv
  3. Manşetlerin Dili
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. Ali İhsan Karahasanoğlu
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. Yılmaz Güney
  8. Ahmet Kaya
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  10. imamoğlu mezar ziyareti

YORUM YAZ

  • Murat gözükaraMurat gözükara9 dk önce
    NEYİN PROJESİ... VİT Mİ DESEM ŞOVMEN Mİ DESEM... SANA EKREM... BU ADAM KOYUN GÜDEMEZ... AMA İSTANBULU VERDİK VAY HALİMİZE...... İNŞALLAH DARISIDA SANA VİT EKREM... FRANSAYA GİDİŞİN OLMUŞ İNŞALLAH DÖNÜŞÜN OLMAZ...
  • erkan doğanerkan doğan11 dk önce
    YAHU YAZIK SİZE EKREM İLE YATIP EKREM İLE KALKIYORSUNUZ.ADAM SİZİ DUMURA UĞRATMIŞ.HALİNİZE ÜZELMEMEK ELDE DEĞİL.
  • Sen sen***Ben benSen sen***Ben ben14 dk önce
    Ekremcik Yılmaz güney sana şefaatci olacak, onun heykelini dik, yoksa hatırım kalır.

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