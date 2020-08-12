Ahmet İlhan Özek'in yeni adresi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig takımlarından Altınordu, Ahmet İlhan Özek'i renklerine bağladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre; deneyimli hücum oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

32 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet İlhan Özek'i transfer etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, kendisini Altınordu Spor Kulübüne layık gören herkese teşekkür etti.

Ahmet İlhan Özek, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bu topraklarda doğup büyüdüğünü ve bu topraklara bir hoş sada bırakmak istediğini söylemişti. Benim de hayat felsefem bu. İyi futbolcu olabilmek çok önemli değil, asıl önemli olan iyi insan olabilmeyi başarmak. Uzun yıllar Süper Lig dahil birçok kulüp ile sözleşme imzaladım ancak bugünden daha fazla hiç heyecanlanmamıştım.Altınordu'ya gençlere örnek olmaya geldim. Buradaki gençler yarın Avrupa'nın en iyi kulüplerine gidecek. Geriye dönüp baktıklarında hayatlarında bir Ahmet ağabeyleri olduğunu hatırlamaları bile yeter. Futbol sadece sahada oynanmıyor, paylaşacağız, iletişim halinde olacağız, bir ve beraber olup hedefe yürüyeceğiz. Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Bizim çürük halkamızın olmaması için güç birliği içinde olacağız." dedi.

En son Giresunspor'da forma giyen Ahmet İlhan'ın kariyerinde Aydınspor 1923, Bozüyükspor, Manisaspor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği gibi takımlar buluyor.

Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'de 177 maçta forma giyip 20 gol atmıştı.