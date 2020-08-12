  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ahmet İlhan Özek'in yeni adresi belli oldu

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu, son olarak Giresunspor forması giyen Ahmet İlhan Özek'i transfer etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:18:00 -
Ahmet İlhan Özek'in yeni adresi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig takımlarından Altınordu, Ahmet İlhan Özek'i renklerine bağladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre; deneyimli hücum oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

32 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet İlhan Özek'i transfer etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, kendisini Altınordu Spor Kulübüne layık gören herkese teşekkür etti.

Ahmet İlhan Özek, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bu topraklarda doğup büyüdüğünü ve bu topraklara bir hoş sada bırakmak istediğini söylemişti. Benim de hayat felsefem bu. İyi futbolcu olabilmek çok önemli değil, asıl önemli olan iyi insan olabilmeyi başarmak. Uzun yıllar Süper Lig dahil birçok kulüp ile sözleşme imzaladım ancak bugünden daha fazla hiç heyecanlanmamıştım.Altınordu'ya gençlere örnek olmaya geldim. Buradaki gençler yarın Avrupa'nın en iyi kulüplerine gidecek. Geriye dönüp baktıklarında hayatlarında bir Ahmet ağabeyleri olduğunu hatırlamaları bile yeter. Futbol sadece sahada oynanmıyor, paylaşacağız, iletişim halinde olacağız, bir ve beraber olup hedefe yürüyeceğiz. Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Bizim çürük halkamızın olmaması için güç birliği içinde olacağız." dedi.

En son Giresunspor'da forma giyen Ahmet İlhan'ın kariyerinde Aydınspor 1923, Bozüyükspor, Manisaspor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği gibi takımlar buluyor.

Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'de 177 maçta forma giyip 20 gol atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi
Siyaset

'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki ..
Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?
Gündem

Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?

"İstanbul Sözleşmesi neden iptal edilmeli?" sorusuna cevap veren Sosyolog Yazar Adnan Kalkan, İstanbul Sözleşmesi'nin verdiği tahribata dikk..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı