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Gündem Ahmet Hakan’la telefonla görüşen Süleyman Soylu: Cenaze bizim cenazemizdir
Gündem

Ahmet Hakan’la telefonla görüşen Süleyman Soylu: Cenaze bizim cenazemizdir

Siirt’te bir uzman çavuş tarafından tecavüze uğrayıp öldürülen kadın için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayan gazeteci Ahmet Hakan, konu hakkında aldığı bilgileri köşe yazısında paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:35:00 - 2020-08-20 13:10:47
Ahmet Hakan’la telefonla görüşen Süleyman Soylu: Cenaze bizim cenazemizdir

Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aradığını yazdı. Yazısında bir uzman çavuşun tecavüz edip öldürdüğü kızı soran Ahmet Hakan, Süleyman Soylu’dan 4 maddelik cevap aldı. Bakan Soylu, telefon görüşmesinde güvenlik görevlisinin ihracından, öldürülen kızın cenazesinden, alınan tedbirlerden ve PKK'nın tutumundan bahsetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu cevapları verdi:

İhraç edilecek 

Güvenlik görevlisinin önce açığa alındığını sonra ihraç edileceğinden bahseden Soylu, "Bir güvenlik mensubu, bu tür bir olayın içinde yer aldığında önce açığa alırız, ardından da ihraç ederiz. Bu uzman çavuşla ilgili açığa alma işlemi bir ay önce gerçekleşti, ayrıca ihraç işlemi de hemen başlatıldı." dedi.

Bizim cenazemiz

Olayı tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var.

Görevimizi yaptık

Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır, bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır.

PKK’nın amacı belli

Elbette bu olayın bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirilmesinin temel nedeni HDP milletvekilinin ve diğer PKK’lıların yaptıklarının üstünü örtmektir. Tecavüze de şiddete de zerre kadar prim vermeyiz. Her ikisine de tabii ki hayır!

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