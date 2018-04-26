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Ahmet Hakan'ın yerine geçecek isim belli oldu!

Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı satın almasının ardından Ahmet Hakan'la ilgili büyük bir adım attı ve Hakan'ın Kanal D ana haber sunuculuğu görevine son verdi. Hakan'ın yerine geçecek isim ise belli oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:34
Ahmet Hakan'ın yerine geçecek isim belli oldu!

Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı satın almasıyla birlikte, Kanal D'de çok kritik değişim süreci başladı. Kanal D ana haber sunucusu Ahmet Hakan'ın haber sunuculuğunun bırakılması istendi.
Bu karar Salı günü ana haber bülteni sonrası Ahmet Hakan'a iletildi. Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, gazeteci Hakan'dan Kanal D Haber'i bırakmasını ve Hürriyet'teki yazılarına devam etmesini istedi.

HAKAN'IN YERİNE BUKET AYDIN

Ahmet Hakan'ın yerine Kanal D Haber'i sunacak isim de belli oldu: Buket Aydın.
Buket Aydın hem NTV Ana Haber spikerliği hem de Demirören'in Milliyet gazetesinde röportajlar yapan bir isim.
Yani grubun içinde dikey bir transfer gerçekleşek.
Kanal D Haber'in genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar da görevi bırakacak isimlerden biri.
Sarılar'ın uzun süredir yaptığı bu görevi, Ramazan Kurnaz devralacak. Star TV ve Show TV'de Haber Müdürlüğü yapan Kurnaz, Ajans Habertürk Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:34
  1. Aydın
  2. Demirören Şirketler Grubu
  3. Kanal D
  4. Ahmet Hakan

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus161 sa önce
    AHAKAN SANA İŞ BULDUM, BU KIYAĞIMI DA UNUTMA PORTAKAL YA DA İSMAİL İNYERİNE NASIL? SALLAYIN DURUN MEYDAN BOŞ ATIN YALANLARI. YALANDAN KİM ÖLMÜŞ?
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