  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan'ın yengesine bak sen! Vay uyanık vay
Medya

Ahmet Hakan'ın yengesine bak sen! Vay uyanık vay

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, yine bir Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesine imza attı. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik yenilir yutulur olmayan sözlerine rağmen, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede CHP Genel Başkanı'nın neşesinin oldukça yerinde olduğunu iddia eden Par, fena halde sallanan altılı masayı diri tutma gayretine girişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 12:14:00 -
Ahmet Hakan'ın yengesine bak sen! Vay uyanık vay

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, yine bir Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesine imza attı. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik yenilir yutulur olmayan sözlerine rağmen, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede CHP Genel Başkanı'nın neşesinin oldukça yerinde olduğunu iddia eden Par, fena halde sallanan altılı masayı diri tutma gayretine girişti. 

Par, Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti: 

"Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile program yapmak üzere Ankara’daydım.

Yayın öncesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim. Kısa bir görüşmeydi, son dakika aramıştım, kendisinin deyimiyle basın danışmanı Ömer Topsakal “Korsan bir randevu” ayarlamıştı.

Konuştuklarımızın “off the record” kalacağına söz verdiğim için anlattıklarını yazmayacağım.

Fakat bir gözlemimi paylaşmak isterim. Biz buluşmadan birkaç saat önce İYİ Parti lideri Meral Akşener Fox TV yayınına katılmış, oldukça sert açıklamalar yapmıştı.

“Sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım. Telefonu kapalıydı. İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarını aramak için kimden izin alacağım? Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz” demişti.

Masada süregelen bu karşılıklı gerilime rağmen Kemal Bey son derece rahat görünüyordu. Hatta neşesi oldukça yerindeydi."

 

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Par ne yaparsan yap sen den 6+1= terör partilerinden bir cacık olmaz ne kadar yağlama yıkama yapsanizda 0+0=0 kadar oyunuz var

abc

Kübra par bayanin ismi var neden ahmet hakanin yengesi diyorsunuz bir izahi varmi sürekli haber yapiyor böyle isimlendiriyorsunuz tuhaf
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Manisa'da, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen S.D. gözaltına a..
Dünya devlerinden Türkiye kararı: Türkiye'ye akın ettiler, oto yedek parçada üs haline geldik! Müthiş gelişme
Ekonomi

Dünya devlerinden Türkiye kararı: Türkiye'ye akın ettiler, oto yedek parçada üs haline geldik! Müthiş gelişme

Türkiye'nin otomotiv parça üretiminde krizi fırsata çevirdiği ifade ediliyor. Türkiye, oto yedek parçada üs olurken, yabancı yatırımlarla se..
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi
Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin faturalara yansımasının bira..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23