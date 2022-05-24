Ahmet Hakan'ın yengesinden olay yazı! O ismi çıldırtacak

Kübra Par, kendisi istese bile 6’lı masadaki diğer beş partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyeceğini belirtti. "Masada bulunan CHP dışındaki partilerin önde gelen isimleri Kılıçdaroğlu’na sıcak bakmıyor" ifadelerini kullanan Par, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu istese bile 6’lı masadaki diğer beş parti onu aday gösterir mi?

Zannedilenin aksine bu çok uzak bir ihtimal. Çünkü 6’lı masa 6 liderden ibaret değil. Partilerin karar organları, yetkili kurulları var. Masada bulunan CHP dışındaki partilerin önde gelen isimleriyle sürekli konuşuyorum. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakan tek bir isme rastlamadım.

(...) Şimdiden itiraz ederek Kemal Bey’i kırmıyorlar ama bu seçimi riske atacakları anlamına gelmiyor."