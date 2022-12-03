Ahmet Hakan'ın yengesinden akıl almaz yalakalık! Ortalık vıcık vıcık oldu

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Ali Babacan'ı büyük bir ustalıkla yıkayıp yağladı. Habertürk'teki yazısında Babacan'ı yerlere göklere koyamayan Par, DEVA Partisi liderinin, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını eşinden bile sakladığını belirtti.

İşte vıcık vıcık yalakalık kokan o yazı:

"Önceki gün Ankara’dayım. DEVA Partisi Lideri Ali Babacan’ı da ziyaret ettim.

“Seçime 6 ay kaldı ama siz Mart’ta erken seçim olabileceğini söylediniz. Peki hazır mısınız?” diye sordum.

Kendisinden çok emin konuştu. Özellikle yurt çapında çok geniş bir teşkilat ağı kurduklarını, 15 farklı alanda detaylı eylem planları hazırladıklarını anlattı. 6’lı masayla da şu an Cumhuriyet tarihinin en güçlü hükümet programını yazdıklarını söyledi.

Ali Babacan’da tam manasıyla sınıfın en çalışkan çocuğu hali var.

Her şeyi kitabına uygun yapma konusunda takıntılı derecede titiz.

Kendi eylem planlarını da 6’lı masanın ortak programlarını da sayfa, madde ve punto sayısını baştan belirleyecek kadar disiplinle hazırlatıyor.

Bütün bunları “Temeli çok sağlam kuruyoruz” diye özetliyor.

“Temel sağlam ama evi kime nasıl satacaksınız? Hazırladığınız eylem planlarını halka basitçe anlatamıyorsunuz ki” dedim. Hak verdi. Bundan sonra kampanyaya yoğunlaşacaklarını söyledi.

Sohbet bitmeden sözü aday konusuna getirdim. “İYİ Parti tarafı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli yaklaşıyor. Siz de riskli buluyor musunuz?” diye sordum.

“Kübra Hanım ben bugüne kadar parti toplantılarımızda veya yakın çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda bu konuyu kesinlikle açmadım. Açılmasına da izin vermedim. Daha adayı tartışma aşamasına gelmedik. Size şöyle söyleyeyim, bu sabah eşim bile kahvaltı masasında bu bahsi açtı. ‘Seni bir vatandaş olarak dinliyorum’ dedim ama cevap vermedim” deyince epeyce güldük.

Yani anlayacağınız diğer partilerde kazan kaynasa bile Ali Babacan önce programın belirlenmesi ilkesine yürekten inanıyor, adeta "Yerin kulağı vardır" diyerek aday konusundaki fikirlerini eşinden bile saklıyormuş!"