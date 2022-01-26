Ahmet Hakan'ın yengesi, Akit'e dil uzattı

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Habertürk'teki yazısında kendi mahallesine saydırırken Akit'e de dil uzattı. Fox TV'de ana haber bültenini sunan Selçuk Tepeli'nin seviyesiz üslubunu eleştiren Par, aynı imayı Akit'e de yapıp büyük bir küstahlık örneği sergiledi. İşte "Başınıza Akit kadar taş düşsün" dedirten o yazının ilgili bölümü:

"Lafı hiç eğip bükmeyeceğim; Sedef Kabaş’ın tutuklanması da FOX TV’ye ağır cezalar kesilmesi de yanlıştır.

Fakat Kabaş’ın güya atasözü kullanarak yaptığı hakaret bir muhalefet liderine yöneltilseydi ortalığı ayağa kaldıracak olanlar, olay kendi mahallelerinde gerçekleşince birden özgürlük savaşçılarına dönüşüyor.

Yıllarca Akit TV gibi kanallarda kullanılan dili eleştirenler, “Yemişim Swap’ınızı” gibi avam bir üslup Fox TV’de kullanılınca “Aman canım ne var bunda?” diyor...

Daha da fenası, sakince işini yapmaya çalışan, iktidara da muhalefete de eşit mesafeden yaklaşanlara gazetecilik dersi vermeye kalkışıyorlar.

Mesela daha önce ortaya attığı onlarca iddiası yalanlanan Barış Yarkadaş isimli şahsiyet, bana “Türkiye’deki akaryakıt fiyatları Avrupa’ya kıyasla ucuz” diyen Enerji Bakanı’na itiraz etmediğimi öne sürerek hakaret ediyor. Oysa ki programı izlese, devamında ne dediğime baksa yazdıklarına utanacaktı.

Gerçi utanmazdı çünkü ona kalsa benim bakanı azarlamam, polemiğe girmem, geldiğine pişman etmem gerekirdi!

Ben artık bu durumdan çok sıkıldım. (...)"