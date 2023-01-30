Ahmet Hakan'ın yengesi açıkladı! Vah ki ne vah

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP ile İyi Parti arasında adayın kim olacağıyla ilgili bir uzlaşı eğilimi olmadığını belirterek, "CHP ve CHP’ye yakın medya Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için kesin konuşuyor. İYİ Parti ise 'Henüz kesinleşmiş bir aday yok' diyor. Dahası özel sohbetlerde açıkça Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında aday olmasının seçimi riske atmak olacağını söylüyorlar. Yani onun aday olmasını istemiyorlar" dedi.

Ahmet Hakan'ın yengesi Par, "Aylardır süren bu soğuk çekişme bugüne kadar çözülemeden geldi. Masa yara almasın diye adeta ertelendi. Önümüzdeki iki hafta içinde ikisinden biri pozisyonunu yumuşatmak zorunda kalacak" ifadesini kullandı.

Par, şunları kaydetti:

"Bana kalırsa, madem 'Yeter Söz Milletin' diyorlar, vakit kaybetmeden bir anketçi konsorsiyumu kursunlar. Güvendikleri kim varsa davet edip çok geniş katılımlı ve sağlıklı örneklem içeren bir kamuoyu araştırması istesinler.

Ayrıca dijital uygulamalar üzerinden parti üyeleriyle ikinci bir yoklama da yapabilirler. Teknoloji çağında bu iş için iki hafta yeter. Hedef demokrasi ise süreç de demokratik olmalı."