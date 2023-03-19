  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan'ı "korku" sardı! "Tayyip Erdoğan görse ne yapardı acaba" deyip bombayı patlattı: Düşünmek bile istemiyorum
Medya

Ahmet Hakan'ı "korku" sardı! "Tayyip Erdoğan görse ne yapardı acaba" deyip bombayı patlattı: Düşünmek bile istemiyorum

Ahmet Hakan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasını görünce “Böyle imza mı olur ya. Değiştir şu imzanı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Benim imzayı görse ne yapardı acaba? Düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 11:30:00 -
Ahmet Hakan'ı "korku" sardı! "Tayyip Erdoğan görse ne yapardı acaba" deyip bombayı patlattı: Düşünmek bile istemiyorum

Ahmet Hakan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasını görünce “Böyle imza mı olur ya. Değiştir şu imzanı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Benim imzayı görse ne yapardı acaba? Düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hayatta başaramadığım çok iş var.

En başaramadığım iş ise şu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Şöyle janjanlı, cakalı, afili, artistik bir imza çakmak.

*

İmzam öyle kötü, öyle utanılası, öyle abuk sabuk, öyle şekilsiz, öyle kılıksız ki... Anlatamam.

İnsan içine çıkarılacak bir imza değil.

Sahip çıkılacak bir imza da değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasını görünce...

Tepki göstermiş.

“Böyle imza mı olur ya. Değiştir şu imzanı” demiş.

*

Şöyle bir baktım Mehmet Muş’un imzasına...

Benim imzamın yanında ordinaryüs imzası gibiydi.

Muş’un imzasına bu tepkiyi gösteren Erdoğan, benim imzayı görse ne yapardı acaba?

Düşünmek bile istemiyorum."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akaryakıt fiyatları düşüşü: Akaryakıta zam, indirim gelecek mi? Güncel LPG, motorin, benzin fiyatı İstanbul Ankara, İzmir
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları düşüşü: Akaryakıta zam, indirim gelecek mi? Güncel LPG, motorin, benzin fiyatı İstanbul Ankara, İzmir

Akaryakıta büyük indirim! Pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatları güncellendi. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında ..
Japonya Türkiye için kararını verdi! İlk açıklama: NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye ilk yardım uçuşu tamam
Gündem

Japonya Türkiye için kararını verdi! İlk açıklama: NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye ilk yardım uçuşu tamam

Japonya Türkiye'nin, yardım onay sürecini başlatmaya karar vermesinden sonra Japonya'nın, NATO koordinasyonuyla Kahramanmaraş merkezli depre..
Dünyada ilk kez Singapur’da katarakt ameliyatı! Penguenlere özel üretim lensler takıldı! Akıllı lens...
Aktüel

Dünyada ilk kez Singapur’da katarakt ameliyatı! Penguenlere özel üretim lensler takıldı! Akıllı lens...

Halk arasında akıllı lens adıyla son zamanlarda popülerliği gittikçe artan multifokal göz içi mercekler (lensler) ve diğer lens çeşitleri il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23