Ahmet Hakan'ı "korku" sardı! "Tayyip Erdoğan görse ne yapardı acaba" deyip bombayı patlattı: Düşünmek bile istemiyorum

Ahmet Hakan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasını görünce “Böyle imza mı olur ya. Değiştir şu imzanı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Benim imzayı görse ne yapardı acaba? Düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hayatta başaramadığım çok iş var.

En başaramadığım iş ise şu:

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Şöyle janjanlı, cakalı, afili, artistik bir imza çakmak.

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İmzam öyle kötü, öyle utanılası, öyle abuk sabuk, öyle şekilsiz, öyle kılıksız ki... Anlatamam.

İnsan içine çıkarılacak bir imza değil.

Sahip çıkılacak bir imza da değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasını görünce...

Tepki göstermiş.

“Böyle imza mı olur ya. Değiştir şu imzanı” demiş.

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Şöyle bir baktım Mehmet Muş’un imzasına...

Benim imzamın yanında ordinaryüs imzası gibiydi.

Muş’un imzasına bu tepkiyi gösteren Erdoğan, benim imzayı görse ne yapardı acaba?

Düşünmek bile istemiyorum."